Вулицю Києва пропонують назвати на честь Степана Гіги — петиція

Кияни закликають увічнити пам’ять народного артиста України Степана Гіги у столичній топоніміці. Відповідна петиція з’явилася на сайті Київської міської ради за кілька днів після смерті співака.

Автор ініціативи наголошує на вагомому внеску артиста у формування української культурної ідентичності та називає його ключовою постаттю вітчизняної естради, яка популяризувала українську пісню в часи жорсткої конкуренції з іншомовним продуктом.

«Його творчість вирізняється щирістю та мелодійністю, а пісні стали частиною сучасної культурної спадщини, що залишається актуальною для кількох поколінь слухачів», — додає автор звернення.

Нагадаємо, Степан Гіга пішов із життя 12 грудня у віці 66 років. Артист народився на Закарпатті, закінчив Київську консерваторію та пройшов шлях від соліста гурту «Стожари» до засновника власної студії GIGARecords.

Його альбом «Вулиця Наталі» (2002) став першим у незалежній Україні, що розійшовся накладом у мільйон примірників. Загалом співак отримав три такі нагороди. У 2002 році Степану Гізі було надано звання народного артиста України. Найбільшу популярність співаку принесли композиції «Яворина», «Сон» та «Вулиця Наталі», які вважаються класикою української попмузики.

На момент публікації петиція зібрала понад 600 підписів із необхідних 6000. Для завершення збору голосів залишається 53 дні.