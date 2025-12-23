Кияни знову вимагають громадських туалетів у метро — петиція набрала голоси

Петиція про встановлення безкоштовних громадських вбиралень на всіх станціях Київського метрополітену набрала необхідні 6 тисяч підписів. Тепер звернення має розглянути міська влада.

Авторка звернення наголошує, що метро є найпопулярнішим видом транспорту в столиці, проте відсутність вбиралень створює значні незручності. Найбільше від цього потерпають діти, літні люди, вагітні жінки та особи з інвалідністю. Вона пропонує орієнтуватися на досвід європейських міст, де туалети є обов’язковим елементом інфраструктури підземки.

Вимоги петиції до Київради та КП «Київський метрополітен»:

Розробити програму облаштування туалетів на кожній станції. Забезпечити безкоштовне користування або фінансування послуги з міського бюджету. Гарантувати регулярне прибирання та доступність для маломобільних груп населення.

Нагадаємо, раніше міський голова Віталій Кличко відхилив схожу петицію, посилаючись на неможливість відкриття службових санвузлів для пасажирів. За словами мера, згідно з нормами 2018 року, вбиральні мають з’являтися лише під час будівництва нових станцій (наприклад, «Мостицька» та «Варшавська») або в ході капітальних ремонтів уже наявних.

На сьогодні вільний доступ до службових туалетів у метро надається лише під час повітряних тривог, коли станції працюють як укриття.