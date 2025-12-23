Кияни знову вимагають громадських туалетів у метро — петиція набрала голоси

Петиція про встановлення безкоштовних громадських вбиралень на всіх станціях Київського метрополітену набрала необхідні 6 тисяч підписів. Тепер звернення має розглянути міська влада.
Авторка звернення наголошує, що метро є найпопулярнішим видом транспорту в столиці, проте відсутність вбиралень створює значні незручності. Найбільше від цього потерпають діти, літні люди, вагітні жінки та особи з інвалідністю. Вона пропонує орієнтуватися на досвід європейських міст, де туалети є обов’язковим елементом інфраструктури підземки.
Вимоги петиції до Київради та КП «Київський метрополітен»:
- Розробити програму облаштування туалетів на кожній станції.
- Забезпечити безкоштовне користування або фінансування послуги з міського бюджету.
- Гарантувати регулярне прибирання та доступність для маломобільних груп населення.
Нагадаємо, раніше міський голова Віталій Кличко відхилив схожу петицію, посилаючись на неможливість відкриття службових санвузлів для пасажирів. За словами мера, згідно з нормами 2018 року, вбиральні мають з’являтися лише під час будівництва нових станцій (наприклад, «Мостицька» та «Варшавська») або в ході капітальних ремонтів уже наявних.
На сьогодні вільний доступ до службових туалетів у метро надається лише під час повітряних тривог, коли станції працюють як укриття.