«Дивні дива 5» отримали найгірший рейтинг — через слабкий сценарій та камінг-аут персонажа

Артем Черничко 30 грудня 2025
1954

Фінальний сезон хіта Netflix «Дивні дива» (Stranger Things) опинився в епіцентрі скандалу. Після релізу другого тому 5-го сезону глядачі масово обвалили рейтинги серіалу на агрегаторах рецензій. До критики шоу долучився навіть Ілон Маск, пише Variety.

Увага, спойлери!

Найбільшу критику викликав епізод під назвою «Міст» (The Bridge). У цій серії персонаж Вілл Баєрс (Ноа Шнапп) здійснює камінг-аут перед своїми друзями, зізнаючись, що не любить дівчат.

На IMDb епізод отримав критично низькі 5,4 бала з 10, ставши найгіршим в історії серіалу. Для порівняння: рейтинг більшості інших серій коливається від 8,6 до 9,2. «Міст» оцінили понад 96 тисячі користувачів, що вдвічі більше середньої кількості голосів за інші серії сезону.

На Rotten Tomatoes глядацький рейтинг сезону впав з понад 70% до 56%. Це різкий контраст порівняно з першим сезоном, який мав 96%.

Ситуацію прокоментував власник мережі X Ілон Маск: «Це абсолютно непотрібно і нав’язано аудиторії, яка просто хоче насолоджуватися звичайною науковою фантастикою».

Попри звинувачення в гомофобії, частина фанатів стверджує, що проблема не в орієнтації Вілла, а в якості сценарію. Глядачі скаржаться на затягнутий сюжет та повільний темп оповіді, слабкі діалоги та відсутність розвитку персонажів, які, за словами деяких критиків, залишаються «заручниками архетипів 80-х».

Критикиня Variety Елісон Герман зазначила, що шоу занадто покладається на ностальгію та відсилання до попкультури минулого, замість того, щоб збагачувати характери героїв, які дорослішають.

Виконавець ролі Вілла Ноа Шнапп розповів, що сцена камінг-ауту була для нього дуже емоційною, оскільки вона певною мірою відображає його власний життєвий досвід. Він зазначив, що колеги підтримували його під час зйомок, які тривали майже добу.

Нагадаємо, фінальний сезон уже встановив рекорд Netflix, ставши найпотужнішим дебютом серед усіх англомовних серіалів платформи. Останній великий епізод шоу вийде в ефір 1 січня 2026 року.

