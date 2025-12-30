Більше не Чайковського: Національну музичну академію України офіційно перейменували

Міністерство культури України ухвалило рішення про вилучення імені російського композитора Петра Чайковського з назви головного музичного вишу країни. Відтепер заклад офіційно називається Національна музична академія України.

Перейменування відбулося в межах державної політики деколонізації. Ключовим фактором став висновок Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті (УІНП). Експерти визначили, що ім’я Чайковського в назві академії є символікою російської імперської політики, що суперечить чинному законодавству.

Перейменування не впливає на статус, освітній процес чи мистецьку діяльність академії, наголосили в Мінкульті. Ректор має подати Статут у новій редакції та забезпечити виконання всіх процедур, пов’язаних зі зміною назви. Також будуть внесені необхідні зміни до установчих документів і контракту керівника закладу.

Поточна зміна назви на «Національну музичну академію України» є проміжним етапом. Міністерство анонсувало проведення публічних обговорень із колективом закладу, експертами та громадськістю. Мета дискусії — обрати нове почесне ім’я, яке носитиме академія в майбутньому.