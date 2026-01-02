Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Зоотрополіс 2» — найкасовіший мультфільм в історії Disney

Артем Черничко 02 січня 2026
«Зоотрополіс 2» офіційно вписав своє ім’я в історію кінематографа: анімаційний сиквел став найкасовішим мультфільмом студії Disney за всі часи, зібравши у світовому прокаті $1,46 мільярда. Про це повідомляє Variety.

Стрічці вдалося побити попередній рекорд, який з 2019 року утримувала друга частина «Крижаного серця» ($1,45 мільярда). Наразі домашні збори мультфільму становлять $333 мільйони, тоді як міжнародний прокат приніс $1,13 мільярда. Під час різдвяних свят картина додала до своєї скарбнички ще $88 мільйонів.

«Зоотрополіс 2» продемонстрував стрімку динаміку, перетнувши позначку в $1 мільярд лише за 17 днів після прем'єри.

Основним драйвером успіху став Китай. Тоді як багато голлівудських проєктів останнім часом демонструють там скромні результати, пригоди Джуді та Ніка зібрали понад $500 мільйонів. Для порівняння: інший гучний реліз Disney, «Аватар: Вогонь і попіл», наразі наближається до позначки лише у $100 мільйонів у цьому регіоні.

Нагадаємо, «Зоотрополіс 2» став не лише хітом у Китаї, а й причиною зростання інтересу до отруйних змій як домашніх тварин.

