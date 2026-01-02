Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Дивні дива» отримають спіноф — автори вже працюють над новим серіалом

Артем Черничко 02 січня 2026
190
«Дивні дива» отримають спіноф — автори вже працюють над новим серіалом

Культовий серіал «Дивні дива» (Stranger Things) добіг кінця 31 грудня 2025 року, коли відбулася прем'єра фінального епізоду. Проте фанатам не варто засмучуватися — творці шоу, Метт і Росс Даффери, офіційно підтвердили в інтерв’ю Variety, що вже працюють над спінофом.

Обережно, спойлери!

Інтерв'ю вийшло одразу після релізу фінального епізоду. Брати Даффери зізналися, що, попри завершеність історії Одинадцятої та її друзів, шоу залишило зачіпки на майбутнє.

Ключем до наступної історії стане загадковий камінь у валізі, який з'явився у фіналі, — цей предмет має безпосередній зв'язок із новим проєктом.

«Новий серіал заглибиться в цю тему і все пояснить, — зазначив Метт Даффер. — Але це буде зовсім інша міфологія. Все буде дуже свіжим і новим, хоча ми й дамо відповіді на деякі питання, що залишилися».

Автори планують повернутися до роботи над сценарієм уже наступного тижня. Уже відомо, що у спінофі не буде знайомих персонажів, а дія відбуватиметься не в Гокінсі, а в зовсім іншому місті.

Нагадаємо, Netflix встановив рекорд за кількістю переглядів на Різдво завдяки «Дивним дивам».

Фото: Брати Даффери на показі фіналу «Дивних див» у кінотеатрі AMC The Americana, Глендейл, Каліфорнія, 31 грудня 2025 року (Jerod Harris / Getty Images via AFP)
Мітки
Новини
Читайте також
«Зоотрополіс 2» — найкасовіший мультфільм в історії Disney Трек співака d4vd, якого пов’язують із вбивством 15-річної дівчини, прибрали з гри Electronic Arts Британські вчені запустили фабрику на орбіті Землі — вона виготовлятиме сировину для електроніки Disney виплатить $10 мільйонів штрафу за порушення конфіденційності дітей на YouTube
Що слухали українські музиканти у 2025 році 29 грудня 2025 Вразливі незнайомці Сідзуки Йокомідзо 29 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 17 28 грудня 2025 12 найкращих фільмів 2025 року: вибір українських кінокритиків 28 грудня 2025 «Плюрибус»: найуспішніший серіал Apple TV 27 грудня 2025 Фіналісти Нацвідбору на «Євробачення-2026» за три хвилини пояснюють, про що їхній трек 26 грудня 2025

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.