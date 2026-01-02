«Дивні дива» отримають спіноф — автори вже працюють над новим серіалом

Культовий серіал «Дивні дива» (Stranger Things) добіг кінця 31 грудня 2025 року, коли відбулася прем'єра фінального епізоду. Проте фанатам не варто засмучуватися — творці шоу, Метт і Росс Даффери, офіційно підтвердили в інтерв’ю Variety, що вже працюють над спінофом.

Обережно, спойлери!

Інтерв'ю вийшло одразу після релізу фінального епізоду. Брати Даффери зізналися, що, попри завершеність історії Одинадцятої та її друзів, шоу залишило зачіпки на майбутнє.

Ключем до наступної історії стане загадковий камінь у валізі, який з'явився у фіналі, — цей предмет має безпосередній зв'язок із новим проєктом.

«Новий серіал заглибиться в цю тему і все пояснить, — зазначив Метт Даффер. — Але це буде зовсім інша міфологія. Все буде дуже свіжим і новим, хоча ми й дамо відповіді на деякі питання, що залишилися».

Автори планують повернутися до роботи над сценарієм уже наступного тижня. Уже відомо, що у спінофі не буде знайомих персонажів, а дія відбуватиметься не в Гокінсі, а в зовсім іншому місті.

Нагадаємо, Netflix встановив рекорд за кількістю переглядів на Різдво завдяки «Дивним дивам».