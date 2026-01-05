Костел Святого Миколая в Києві можуть передати громаді на 50 років — парафія

Релігійна громада Римсько-католицької парафії Святого Миколая в Києві повідомила про можливе розв'язання багаторічного питання щодо статусу храму. За інформацією парафії, до свята Богоявлення (6 січня) Міністерство культури України може підписати договір про передачу костелу в користування громаді строком на 50 років.

У парафії цей крок називають «історичним подарунком» та першим етапом на шляху до відновлення прав громади на будівлю храму. Наразі офіційного підтвердження від Мінкульту немає, проте представники церкви вже анонсували урочисте богослужіння, в якому, зокрема, візьмуть участь представники державної влади. Подія запланована на 6 січня о 18:00.

Костел, збудований на початку ХХ століття за проєктом Владислава Городецького, тривалий час перебуває в центрі бюрократичних дискусій. Після пожежі у вересні 2021 року питання передачі будівлі від держави до релігійної громади стало критичним для проведення реставраційних робіт.

Нагадаємо, влітку 2025 року Верховний Суд України ухвалив остаточне рішення щодо передачі костелу релігійній громаді.