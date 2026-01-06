«Краще вистрелю собі в зад»: Міккі Рурк спростував збір грошей для себе на GoFundMe

Голлівудська зірка Міккі Рурк опинився в центрі скандалу через краудфандингову платформу GoFundMe. Актор записав емоційне відео, в якому заперечив причетність до збору коштів з метою нібито врятувати його від виселення. Про це пише Variety.

На сторінці GoFundMe невідомі активісти намагалися зібрати $100 тисяч, стверджуючи, що колишня зірка боксу та кіно залишився без підтримки індустрії та страждає від фінансової скрути. На момент заяви Рурка благодійники вже встигли перерахувати понад $97 тисяч, наразі збір триває.

Реакція 73-річного актора була миттєвою та різкою. У своєму Instagram він заявив, що вражений і присоромлений цією ситуацією.

«Хтось створив якийсь фонд для пожертв мені, наче це благодійність. Це не я, ясно? Якби мені потрібні були гроші, я б ніколи не просив про кляту милостиню. Я краще вистрелю собі в зад», — емоційно прокоментував Рурк.

Водночас актор не заперечує, що мав певні фінансові труднощі. У грудні він отримав повідомлення про заборгованість за оренду будинку в Лос-Анджелесі на суму близько $60 тисяч. Рурк пояснив ситуацію конфліктом із новими власниками житла.

За його словами, пандемія COVID-19 та страйки сценаристів ударили по його доходах, але останньою краплею стали нові орендодавці — «двоє покидьків з Нью-Йорка», які придбали будинок і відмовилися будь-що в ньому ремонтувати.

Виконавець запевнив прихильників, що у нього є дах над головою та їжа, а його гордість ніколи не дозволила б йому просити гроші у незнайомців. Актор закликав усіх, хто зробив внесок, негайно забрати свої гроші назад. Рурк планує залучити свого адвоката, щоб з'ясувати, хто саме стоїть за створенням фейкової сторінки допомоги.

Міккі Рурк прославився завдяки ролі у драмі Френсіса Форда Копполи «Бійцівська рибка», а серед найвідоміших робіт — «Дев'ять з половиною тижнів», «Місто гріхів» та «Рестлер», за який він отримав номінацію на «Оскар».