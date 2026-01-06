Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Фінал «Дивних див» повернув пісню Девіда Бові в топи стримінгів

Ірина Маймур 06 січня 2026
Кількість прослуховувань пісні Heroes Девіда Бові 1977 року різко зросла після того, як композиція прозвучала у фінальних титрах останнього епізоду серіалу «Дивні дива» на Netflix.

Про це пише Billboard.

Девід Бові виступає в Парижі в 1987 році. Фото: Christian Rose / Roger-Viollet via AFP

За даними аналітичної служби Luminate, після виходу фіналу кількість стримів Heroes зросла майже на 500%. Якщо протягом попередніх п’яти місяців трек у середньому набирав близько 94 тисяч щоденних прослуховувань, то 1 січня цей показник сягнув приблизно 342 тисяч, 2 січня — 456 тисяч, а 3 січня — 470 тисяч. Це у 3,6–5 разів більше за звичний рівень.

В інтерв’ю Netflix Tudum творці серіалу, брати Метт і Росс Даффери, розповіли, що ідею використати саме оригінальну версію Бові запропонував актор Джо Кірі, який зіграв Стіва Гаррінґтона.

«Коли Джо це запропонував, ми одразу зрозуміли, що це правильна пісня для завершення серіалу», — зазначив Росс Даффер.

Після фіналу зросла увага й до музичного проєкту самого Кірі — Djo. Його трек End of Beginning 2022 року цього тижня очолив глобальний чарт Spotify, змістивши з першого місця пісню Тейлор Свіфт.

Музика традиційно відіграє значущу роль у «Дивних дивах» і не раз повертала класичні треки до сучасних чартів. Так, у 2022 році після появи в серіалі композиція Running Up That Hill Кейт Буш знову стала світовим хітом.

У фіналі також прозвучали пісні Прінса — When Doves Cry та Purple Rain. Через це, за даними Spotify, прослуховування Purple Rain зросли на 243%, а серед слухачів покоління Gen Z — на 577%.

