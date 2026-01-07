Мінкульт передав Костел Святого Миколая в Києві католицькій громаді на 50 років

Міністерство культури України ухвалило рішення про передачу костелу Святого Миколая в Києві у безоплатне користування парафії Римсько-католицької церкви терміном на 50 років. Про це повідомили у відомстві.

6 січня у костелі відбувся молебень за захисників України та меса з нагоди Богоявлення Господнього. У заході взяли участь представники влади, духовенства та громадськості.

Меса в Костелі Святого Миколая 6 січня 2026 року. Фото: Мінкульт

За словами очільниці Мінкульту Тетяни Бережної, таке рішення дозволяє громаді отримати довгострокове право на використання будівлі, тоді як держава зберігає право власності та контроль за захистом архітектурної спадщини.

Державна організація «Національний будинок органної та камерної музики України» уклала з релігійною громадою договір безоплатного користування. Наразі триває робота над відновленням споруди і пошуком приміщення для Будинку музики.

Костел використовуватиметься для богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, молитов, зібрань і релігійної освіти. Громада зобов’язується забезпечити належний технічний і санітарний стан будівлі, страхування об’єкта, оплату комунальних та експлуатаційних витрат, а також дотримання вимог законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

Костел, збудований на початку ХХ століття за проєктом Владислава Городецького, тривалий час перебував у центрі бюрократичних дискусій. Після пожежі 2021 року питання передачі будівлі від держави до релігійної громади стало критичним для проведення реставраційних робіт.

Влітку 2025 року Верховний Суд України ухвалив остаточне рішення щодо передачі костелу релігійній громаді.