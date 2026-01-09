Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

На лівому березі Києва обстрілом пошкоджено пам'ятку архітектури

Артем Черничко 09 січня 2026
На лівому березі Києва обстрілом пошкоджено пам'ятку архітектури

Нічна масована атака на столицю завдала шкоди не лише житловій та критичній інфраструктурі, а й культурному надбанню міста. Як повідомляє Департамент охорони культурної спадщини КМДА, у Дніпровському районі зазнав руйнувань щойно виявлений об’єкт культурної спадщини.

Йдеться про будівлю за адресою вул. Поправки, 13 (колишня Лебедєва, 13). Ця споруда є елементом архітектурного комплексу житлового масиву «Соцмісто», збудованого 1951 року.

Споруда складається з трьох блоків. Центр головного фасаду акцентований завершальним трикутним фронтоном. До центральної триповерхової частини з обох боків примикають два двоповерхові крила, по кутах яких розташовані тераси. Бічні фасади завершуються щипцями з круглим вікном.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Київ 9 січня загинуло четверо людей, ще понад два десятки осіб були поранені. Через удари по критичній інфраструктурі в столиці виникла складна енергетична ситуація: у більшості районів перебої з теплопостачанням і гарячою водою.

Фото: Kyrylo Chubotin / NurPhoto / NurPhoto via AFP
