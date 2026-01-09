На лівому березі Києва обстрілом пошкоджено пам'ятку архітектури

Нічна масована атака на столицю завдала шкоди не лише житловій та критичній інфраструктурі, а й культурному надбанню міста. Як повідомляє Департамент охорони культурної спадщини КМДА, у Дніпровському районі зазнав руйнувань щойно виявлений об’єкт культурної спадщини.

Йдеться про будівлю за адресою вул. Поправки, 13 (колишня Лебедєва, 13). Ця споруда є елементом архітектурного комплексу житлового масиву «Соцмісто», збудованого 1951 року.

Споруда складається з трьох блоків. Центр головного фасаду акцентований завершальним трикутним фронтоном. До центральної триповерхової частини з обох боків примикають два двоповерхові крила, по кутах яких розташовані тераси. Бічні фасади завершуються щипцями з круглим вікном.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Київ 9 січня загинуло четверо людей, ще понад два десятки осіб були поранені. Через удари по критичній інфраструктурі в столиці виникла складна енергетична ситуація: у більшості районів перебої з теплопостачанням і гарячою водою.