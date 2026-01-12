Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Комікс про Супермена, вкрадений у Ніколаса Кейджа, продали за рекордні $15 мільйонів

Артем Черничко 12 січня 2026
1366

Рідкісний примірник коміксу «Action Comics № 1», який представив світові Супермена і свого часу був викрадений з будинку актора Ніколаса Кейджа, продали за рекордні $15 мільйонів. Угода затьмарила попередній рекорд, встановлений торік іншим випуском про «Людину зі сталі», пише AP.

Цей комікс, що на момент виходу 1938 року коштував лише 10 центів, фактично започаткував жанр супергероїки. У ньому вперше розповідалося про походження Супермена, його шлях на Землю та рішення присвятити свою титанічну силу служінню людству. Сьогодні у світі збереглося близько 100 копій цього випуску.

Зображення: CGC Comics

Історія саме цього примірника варта голлівудського сценарію. У 2000 році комікс викрали з будинку Ніколаса Кейджа в Лос-Анджелесі. Лише у 2011 році його випадково знайшов чоловік, який викупив вміст старого складського приміщення. Після повернення актору, який придбав його 1996 року за $150 тисяч, Кейдж продав раритет на аукціоні за $2,2 мільйона.

Фахівці зазначають, що крадіжка лише підвищила вартість видання. Стівен Фішлер, генеральний директор Metropolis Collectibles, порівняв цей інцидент із викраденням «Мони Лізи» з Лувру 1911 року. Як і у випадку з картиною Да Вінчі, зникнення перетворило «Action Comics № 1» із просто цінного предмета на справжню ікону американської попкультури.

