«Тореадорів з Васюківки» екранізують продюсери фільму «Ти — космос»

Кінопродакшн ForeFilms, відомий успіхом хіта 2025 року «Ти — космос», анонсував роботу над фільмом за мотивами трилогії письменника Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки». Це буде перша екранізація культового твору за часів незалежності України, пише Forbes.

«Тореадори з Васюківки» вперше вийшли саме як трилогія 1972 року. У 2004 році видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га» випустило оновлену редакцію книги: автор вилучив радянські ідеологічні нашарування й застарілі деталі, натомість додавши нові сюжетні лінії.

«Тореадори з Васюківки». Зображення: «А-ба-ба-га-ла-ма-га»

Події стрічки перенесуть із радянського минулого в реалії сучасної України. Сценарій кілька років розробляють режисери Роман Краснощок та Антон Чистяков у співпраці з правовласницею твору — донькою письменника Оленою Максименко. Переговори щодо прав тривали пів року, адже пріоритетом було зберегти автентичність історії.

Орієнтовна вартість виробництва — €2,5 мільйона. Для порівняння, це втричі більше за бюджет фільму «Ти — космос» (€800 тисяч). Висока вартість зумовлена складними постановними сценами, зокрема відтворенням повені.

За оптимістичних обставин зйомки розпочнуть за півтора року. Проєкт має на меті заповнити дефіцит якісного українського кіно для дітей та підлітків.

ForeFilms — український кінопродакшн, заснований 2020 року Анною та Володимиром Яценками. В їхньому доробку, окрім «Ти — космос» Павла Острікова, — фільми «Люксембург, Люксембург» Антоніо Лукіча, «Я і Фелікс» Ірини Цілик та «Відблиск» Валентина Васяновича.

Нагадаємо, нещодавно студія «КиївФільм» анонсувала початок роботи над художнім ігровим фільмом про славнозвісного персонажа Петрика П'яточкина. Реліз стрічки заплановано на 2027 рік.