Meta заблокувала понад пів мільйона акаунтів в Австралії після заборони соцмереж для дітей

Ірина Маймур 13 січня 2026
Компанія Meta заблокувала майже 550 тисяч акаунтів у перші дні дії заборони соціальних мереж для дітей до 16 років в Австралії.

Про це повідомляє BBC.

Закон набув чинності 10 грудня 2025 року й зобов’язує такі платформи, як Meta і TikTok, обмежувати доступ до соцмереж для неповнолітніх. За його порушення компаніям загрожують штрафи до 49,5 мільйона австралійських доларів (приблизно $33 мільйона).

За перший тиждень дії закону Meta заблокувала 330 639 акаунтів в Instagram, 173 497 — у Facebook, а 39 916 — у Threads.

За даними компанії, під видалення потрапили облікові записи користувачів, вік яких, за оцінкою алгоритмів Meta, був меншим за 16 років.

Австралія стала першою країною у світі, яка запровадила такі вікові обмеження на рівні закону. Заборона поширюється на Facebook, Instagram, Threads, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch, Bluesky і TikTok.

У Meta заявили, що підтримують ідею посилення захисту дітей онлайн, але закликали уряд змінити підхід. Компанія пропонує перенести перевірку віку на рівень магазинів застосунків і передбачити винятки, коли є дозвіл від батьків.

«Ми закликаємо уряд Австралії конструктивно співпрацювати з галуззю, щоб знайти кращі альтернативи повним заборонам», — йдеться в блозі Meta.

У компанії також зазначили, що єдина система перевірки віку допоможе уникнути ситуації, коли підлітки переходять у нові сервіси, щоб обійти обмеження.

Після запровадження закону Reddit подав позов проти уряду Австралії, назвавши заборону втручанням у вільний політичний дискурс і вказавши на ризики для конфіденційності та свободи висловлювань в інтернеті.

