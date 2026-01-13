Зої Салдана стала найкасовішою акторкою всіх часів, обійшовши Скарлетт Йоганссон

Зої Салдана офіційно посіла перше місце у списку найкасовіших акторів в історії. Завдяки успіху нової стрічки Джеймса Кемерона «Аватар: Вогонь і попіл» загальні збори фільмів за її участю перевищили позначку в $16,8 мільярда. Про це пише Hypebeast.

Салдана випередила колегу по кіновсесвіту Marvel Скарлетт Йоганссон, яка раніше утримувала титул із результатом $16,4 мільярда. Хоча Йоганссон ненадовго повернула собі лідерство минулого літа після виходу «Світу Юрського періоду: Відродження», феноменальні збори третього «Аватара» ($1,23 мільярда лише за перші тижні) дозволили Зої знову вирватися вперед.

Унікальність досягнення Салдани в тому, що вона є важливою частиною одразу трьох кіновсесвітів: «Аватар» (Нейтірі), «Вартові галактики» / «Месники» (Гамора) та «Зоряний шлях» (Ухура).

Наразі Салдана — єдина акторка в історії, яка знялася у чотирьох фільмах, кожен з яких зібрав понад $2 мільярди. В її портфоліо — найкасовіший фільм усіх часів («Аватар»), а також друга та третя сходинки світового рейтингу («Месники: Завершення» та «Аватар: Шлях води»).

Рейтинг найкасовіших зірок продовжує демонструвати домінування акторів Marvel. До першої п'ятірки, окрім Салдани та Йоганссон, входять Семюел Л. Джексон, Роберт Дауні-молодший та Кріс Пратт.

З огляду на те, що четверта й п'ята частини «Аватара» вже заплановані до виходу, позиції Зої Салдани залишатимуться недосяжними ще довгий час.