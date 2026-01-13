Саундтрек до фільму «Марті Супрім» вийде на вінілі

Саундтрек до спортивної драми «Марті Супрім» режисера Джоша Сафді вийде на вінілі — його вже можна передзамовити.

Про це пише NME.

Музику до стрічки написав Деніел Лопатін, відомий також як Oneohtrix Point Never. Він — близький друг братів Сафді та їхній постійний партнер.

Раніше саундтрек був доступний лише в цифровому форматі. Тепер його випустять у вигляді подвійного вінілу — на чорній і прозорій платівках. Видання включає обкладинку з кадрами з фільму, японську обі-стрічку — колекційну паперову смужку з інформацією про реліз — та двосторонній постер. Дизайн створила студія Special Forces разом із Лопатіним.

«Музика народилася з одержимості ритмом, легкістю та рухом — я зібрав сотні звуків молоточків і дзвіночків, щоб віддзеркалити мінливу, швидку й кінетичну природу Марті, яка сама схожа на м’ячик для настільного тенісу», — розповів Лопатін.

Саундтрек до «Марті Супрім» увійшов до шортліста премії «Оскар» у категорії «Найкраща оригінальна музика (саундтрек)».

У фільмі також звучить пісня Пітера Ґебріела I Have The Touch, хоча вона не увійшла до цього вінілового релізу. Музикант публічно подякував режисеру за використання треку в стрічці.

Фільм режисера Джоша Сафді розповідає про наполегливого гравця в настільний теніс Марті Маузера. Попри те, що фільм не є прямою біографією, образ головного героя натхненний життям легендарного американського гравця в настільний теніс Марті Райзмана. Він був відомий як шоумен у світі пінг-понгу й отримав прізвисько Голка через кмітливість і струнку статуру.

Головну роль у фільмі виконує Тімоті Шаламе — за «Марті Супрім. Геній комбінацій» він уже отримав «Золотий глобус» за найкращу чоловічу роль у мюзиклі або комедії.