Фанати запідозрили творців «Дивних див» у використанні ШІ для написання фіналу

П’ятий сезон серіалу «Дивні дива» (Stranger Things) спровокував ще один скандал. Цього разу інтернет-детективи висунули теорію, що сценарій фінального епізоду створили за допомогою штучного інтелекту, пише Vice.

Приводом для підозр став документальний фільм «Остання пригода: "Дивні дива 5": за кадром», що розповідає про залаштунки зйомок. В одній зі сцен глядачі помітили на моніторах Метта і Росса Дафферів відкриті вкладки браузера. Попри те, що зображення нечітке, деякі фанати стверджують, що інтерфейс нагадує ChatGPT.

Fans accuse the Duffer Brothers of using AI to write ‘Stranger Things’ final season after spotting ChatGPT tabs in behind-the-scenes documentary. pic.twitter.com/gxmYW2OCUJ — Pop Crave (@PopCrave) January 13, 2026

Ці звинувачення підігріваються неоднозначною реакцією глядачів на сам фінал сезону, який багато хто назвав «штучним» або «передбачуваним».

Режисерка документального фільму Мартіна Радван у коментарі для The Hollywood Reporter заперечила ці чутки. За її словами, вона провела багато часу в кімнаті сценаристів і не бачила жодних ознак використання ШІ.

«Звичайно, ні. Я була свідком творчого обміну та живих дискусій. Люди чомусь думають, що робота сценариста — це просто сидіння за текстом, але насправді це постійний розвиток історії через розмови», — зазначила Радван.

Вона також додала, що їй боляче бачити, як улюблений багатьма серіал намагаються «розірвати на шматки» через теорії змов. Самі брати Даффери та стримінгова платформа Netflix наразі утримуються від офіційних коментарів.

Попри галас у мережі, п’ятий сезон демонструє високі показники: вже за перший тиждень він увійшов у десятку найпопулярніших релізів Netflix усіх часів.