Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Пів мільйона за серіал «Чорнобиль»: удова ліквідатора виграла суд проти HBO

Артем Черничко 14 січня 2026
2941

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду ухвалив рішення про виплату 500 тисяч гривень компенсації для Людмили Ігнатенко — вдови пожежника-героя, яка стала прототипом героїні серіалу «Чорнобиль». Суд остаточно підтвердив, що компанія HBO незаконно використала імена подружжя без їхньої згоди.

У 2020 році Людмила Ігнатенко подала позов через те, що її саму та її загиблого чоловіка Василя Ігнатенка зробили персонажами художньої драми без згоди. Жінка наголошувала, що серіал містить художній вимисел, а масштабна популярність шоу завдала їй моральних страждань і навіть змусила змінити місце проживання. Позивачка вимагала 2,5 мільйона гривень компенсації.

Верховний Суд став на бік жінки в питанні грошей, призначивши відшкодування в розмірі 500 тисяч гривень. При визначенні суми судді врахували світовий масштаб аудиторії серіалу та інтенсивність втручання в приватне життя позивачки.

Водночас суд відхилив вимогу вирізати окремі сцени з серіалу. На думку суду, втручання в уже готовий та поширений художній твір було б «непропорційним» і не змогло б реально скасувати того факту, що порушення вже відбулося.

Нагадаємо, торік український режисер Андрій Приймаченко відстояв свої авторські права у справі проти американської компанії HBO, яка без дозволу використала його відео в серіалі «Чорнобиль».

П'ятисерійний британо-американський мінісеріал «Чорнобиль», створений Крейгом Мезіном і зрежисований Юганом Ренком, випустили в травні 2019 року. Людмилу Ігнатенко у серіалі зіграла ірландська акторка Джессі Баклі.

Мітки
Новини
Читайте також
Режисер «Марті Супрім» розкрив, що у фільмі таємно знявся Роберт Паттінсон Емілія Кларк заявила, що не зніматиметься у фентезі — акторка досі оговтується від «Гри престолів» «Мізки на колесах»: Will.i.am представив триколісний електрокар із вбудованим ШІ У Пекіні зведуть музей мистецтв із круглим атріумом за проєктом Snøhetta
Історія одного предмета: ніж — інструмент, що змінив кулінарію 13 січня 2026 «Звук падіння» Маші Шилінскі: яким вийшов фільм, що підкорив Канни 13 січня 2026 Нафтовий Вавілон: як попри диктатуру Венесуела стала країною з прогресивною архітектурою 12 січня 2026 Найбільша ковзанка країни: фоторепортаж із Льодового стадіону в Києві 12 січня 2026 Київські замальовки. Випуск 19 12 січня 2026 Що читати: головні книжкові новинки січня 09 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.