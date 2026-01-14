Пів мільйона за серіал «Чорнобиль»: удова ліквідатора виграла суд проти HBO

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду ухвалив рішення про виплату 500 тисяч гривень компенсації для Людмили Ігнатенко — вдови пожежника-героя, яка стала прототипом героїні серіалу «Чорнобиль». Суд остаточно підтвердив, що компанія HBO незаконно використала імена подружжя без їхньої згоди.

У 2020 році Людмила Ігнатенко подала позов через те, що її саму та її загиблого чоловіка Василя Ігнатенка зробили персонажами художньої драми без згоди. Жінка наголошувала, що серіал містить художній вимисел, а масштабна популярність шоу завдала їй моральних страждань і навіть змусила змінити місце проживання. Позивачка вимагала 2,5 мільйона гривень компенсації.

HBO musi zapłacić pół miliona hrywien ukraińskich (50 tysięcy złotych) odszkodowania Ludmile Ignatienko - wdowie po Wasiliju Ignatienko, strażaku, który zmarł na chorobę popromienną po katastrofie w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej.



Верховний Суд став на бік жінки в питанні грошей, призначивши відшкодування в розмірі 500 тисяч гривень. При визначенні суми судді врахували світовий масштаб аудиторії серіалу та інтенсивність втручання в приватне життя позивачки.

Водночас суд відхилив вимогу вирізати окремі сцени з серіалу. На думку суду, втручання в уже готовий та поширений художній твір було б «непропорційним» і не змогло б реально скасувати того факту, що порушення вже відбулося.

Нагадаємо, торік український режисер Андрій Приймаченко відстояв свої авторські права у справі проти американської компанії HBO, яка без дозволу використала його відео в серіалі «Чорнобиль».

П'ятисерійний британо-американський мінісеріал «Чорнобиль», створений Крейгом Мезіном і зрежисований Юганом Ренком, випустили в травні 2019 року. Людмилу Ігнатенко у серіалі зіграла ірландська акторка Джессі Баклі.