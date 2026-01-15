Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Іван Назаренко 15 січня 2026
NASA провело першу в історії медичну евакуацію астронавта з МКС

Екіпаж із чотирьох астронавтів повернувся на Землю після дострокового відльоту з Міжнародної космічної станції — це перша в історії NASA медична евакуація з орбіти. Причиною стало захворювання одного з членів екіпажу, повідомляє Bloomberg.

Капсула SpaceX Dragon відстикувалася від МКС близько 17:20 за нью-йоркським часом у середу та приводнилася біля узбережжя Каліфорнії о 3:41 ранку в четвер. Через екстрене повернення місія завершилася приблизно на місяць раніше запланованого терміну.

За словами адміністратора NASA Джареда Айзекмана, стан астронавта, через якого ухвалили рішення про повернення, стабільний. Він наголосив, що серйозне медичне ускладнення не було пов’язане з умовами перебування на борту космічної станції.

Ще 8 січня головний медичний офіцер NASA Джеймс Полк заявив, що астронавт абсолютно стабільний, однак агентство вирішило не ризикувати й повернути весь екіпаж раніше, щоб провести поглиблені медичні обстеження на Землі. Про сам інцидент NASA вперше повідомило 7 січня — тоді через проблеми зі здоров’ям було відкладено запланований вихід у відкритий космос.

Місія Crew-11 стартувала в серпні й мала тривати стандартні для МКС шість місяців. До складу екіпажу входили астронавти NASA Зена Кардман і Майк Фінке, представник японського агентства JAXA Кімія Юї та російський космонавт Олег Платонов.

Після відльоту Crew-11 на борту станції залишилися два російські космонавти та астронавт NASA Крістофер Вільямс. У NASA вже працюють над тим, щоб пришвидшити запуск наступного екіпажу, який спочатку планували відправити до МКС у лютому — тепер його прибуття можуть перенести на раніший термін.

Фото: NASA / Wikimedia Commons
