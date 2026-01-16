Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Італія відновить пошкоджені пам’ятки Одеси — Рада схвалила угоду

Артем Черничко 16 січня 2026
760
Італія відновить пошкоджені пам’ятки Одеси — Рада схвалила угоду

Верховна Рада ратифікувала угоду з Італією, яка передбачає надання гранту на відновлення культурних пам'яток Одеси, що зазнали пошкоджень унаслідок російської збройної агресії. За це рішення проголосували 234 народні депутати, повідомляє Міністерство культури України.

Україна отримає від італійського уряду 32,5 мільйона євро безповоротної допомоги. Гроші спрямують на реставрацію шести об’єктів у центрі міста, зокрема тих, що входять до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО:

  1. Національний художній музей;
  2. Музей західного і східного мистецтва;
  3. Обласна філармонія імені Давида Ойстраха;
  4. Одеський літературний музей;
  5. Будинок Зонтага;
  6. Палац одружень.

Саму угоду підписали ще влітку 2025 року під час Конференції з питань відновлення України в Римі. Угода передбачає проведення комплексних реставраційних робіт, підвищення рівня безпеки та енергоефективності будівель, адаптацію до потреб маломобільних груп населення, а також оновлення інженерної інфраструктури.

Фото: Одеський національний художній музей (Serge Iantchichine / Wikimedia Commons)
Мітки
Новини
Читайте також
Креативний директор Valentino створив власну версію сліпонів Vans Німеччина повернула Франції фрагменти гобелена з Байо, викрадені під час нацистської окупації «Кутюр» з Анджеліною Джолі: драма про світ моди вийде в прокат у березні — дивіться трейлер Музична школа в Києві відновила вітраж, який помилково опинився на смітнику
«На дотик усе тут як диван та пісок» — незрячі кияни про свої улюблені місця в столиці 16 січня 2026 Куди піти в Києві 17–18 січня: лекція про флірт у Музеї Ханенків, джаз у Squat 17b і бал-маскарад у Closer 15 січня 2026 Чому всі обговорюють «безсмертя» Бернара Арно? 15 січня 2026 Віталій Манський: «Мій фільм — для наступних поколінь українців» 15 січня 2026 Історія одного предмета: ніж — інструмент, що змінив кулінарію 13 січня 2026 «Звук падіння» Маші Шилінскі: яким вийшов фільм, що підкорив Канни 13 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.