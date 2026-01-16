Італія відновить пошкоджені пам’ятки Одеси — Рада схвалила угоду

Верховна Рада ратифікувала угоду з Італією, яка передбачає надання гранту на відновлення культурних пам'яток Одеси, що зазнали пошкоджень унаслідок російської збройної агресії. За це рішення проголосували 234 народні депутати, повідомляє Міністерство культури України.

Україна отримає від італійського уряду 32,5 мільйона євро безповоротної допомоги. Гроші спрямують на реставрацію шести об’єктів у центрі міста, зокрема тих, що входять до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО:

Національний художній музей; Музей західного і східного мистецтва; Обласна філармонія імені Давида Ойстраха; Одеський літературний музей; Будинок Зонтага; Палац одружень.

Саму угоду підписали ще влітку 2025 року під час Конференції з питань відновлення України в Римі. Угода передбачає проведення комплексних реставраційних робіт, підвищення рівня безпеки та енергоефективності будівель, адаптацію до потреб маломобільних груп населення, а також оновлення інженерної інфраструктури.