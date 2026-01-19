Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Життя після The Beatles: новий фільм про Пола Маккартні вийде онлайн — дивіться трейлер

Артем Черничко 19 січня 2026
Стримінговий сервіс Prime Video представив перший трейлер документального фільму Man on the Run, який розповідає про життя Пола Маккартні після розпаду The Beatles. Прем’єра стрічки — 27 лютого.

Режисером проєкту став володар «Оскара» Морган Невілл. Назва фільму є прямою відсилкою до одного з головних сольних хітів музиканта Band on the Run і символізує його спробу втекти від колишньої слави та тиску очікувань. Фільм фокусується на вразливому етапі трансформації Пола (початок 1970-х), коли він намагався знайти власну ідентичність поза «ліверпульською четвіркою».

У трейлері Маккартні зізнається, що розпад гурту 1970 року став для нього справжнім ударом. «The Beatles були фактично всім моїм життям», — каже музикант, згадуючи період глибокої депресії, під час якого він серйозно сумнівався, чи зможе взагалі повернутися до творчості.

Ключовою темою фільму є історія кохання Пола та його дружини Лінди. Саме її підтримка допомогла музикантові знову повірити в себе. У 1971 році вони заснували гурт Wings, який згодом випустив сім студійних альбомів.

Документальна стрічка містить ексклюзивні інтерв'ю та не публіковані раніше архівні кадри, що демонструють «емоційні, мистецькі та особисті виклики», з якими зіткнувся Маккартні на шляху до сольної кар'єри.

