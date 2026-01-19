Життя після The Beatles: новий фільм про Пола Маккартні вийде онлайн — дивіться трейлер

Стримінговий сервіс Prime Video представив перший трейлер документального фільму Man on the Run, який розповідає про життя Пола Маккартні після розпаду The Beatles. Прем’єра стрічки — 27 лютого.

Режисером проєкту став володар «Оскара» Морган Невілл. Назва фільму є прямою відсилкою до одного з головних сольних хітів музиканта Band on the Run і символізує його спробу втекти від колишньої слави та тиску очікувань. Фільм фокусується на вразливому етапі трансформації Пола (початок 1970-х), коли він намагався знайти власну ідентичність поза «ліверпульською четвіркою».

У трейлері Маккартні зізнається, що розпад гурту 1970 року став для нього справжнім ударом. «The Beatles були фактично всім моїм життям», — каже музикант, згадуючи період глибокої депресії, під час якого він серйозно сумнівався, чи зможе взагалі повернутися до творчості.

Ключовою темою фільму є історія кохання Пола та його дружини Лінди. Саме її підтримка допомогла музикантові знову повірити в себе. У 1971 році вони заснували гурт Wings, який згодом випустив сім студійних альбомів.

Документальна стрічка містить ексклюзивні інтерв'ю та не публіковані раніше архівні кадри, що демонструють «емоційні, мистецькі та особисті виклики», з якими зіткнувся Маккартні на шляху до сольної кар'єри.