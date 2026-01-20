Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Артем Черничко 20 січня 2026
Нічна атака на Київ: лівий берег без води, понад 5600 багатоповерхівок — знову без тепла

У ніч на 20 січня Київ зазнав чергового ворожого обстрілу. Найбільше постраждав Дніпровський район: є руйнування цивільної інфраструктури, постраждалі та критична ситуація з енергопостачанням. Про це повідомили в КМДА.

Станом на ранок у столиці зафіксовано масштабні перебої в роботі комунальних мереж. Через пошкодження об'єктів критичної інфраструктури без опалення залишилися 5635 багатоповерхівок. Для переважної більшості цих осель це вже повторне знеструмлення після масованої атаки 9 січня, наслідки якої енергетики щойно встигли усунути.

Епіцентром ворожої атаки став Дніпровський район, де зафіксовано влучання в нежитлові будівлі. Падіння уламків безпілотників спричинило пошкодження вікон у житлових будинках та будівлі початкової школи. На відкритих територіях після падіння БпЛА сталося загоряння автомобілів. Наразі відомо про одну постраждалу жінку, яка перебуває у стаціонарі.

Складна ситуація в лівобережній частині міста, яка внаслідок ударів повністю залишилася без водопостачання та з перебоями у подачі електроенергії. Об'єкти соціальної інфраструктури змушені були перейти на автономний режим живлення.

Енергетичний дефіцит також вніс суттєві корективи в роботу громадського транспорту. Зокрема, поїзди метро на «червоній» лінії наразі курсують зі змінами. На «синій» та «зеленій» лініях рух залишається звичайним.

Фото: ДСНС, Поліція Києва
