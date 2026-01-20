Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

АТБ оновлює правила поводження з тваринами після скандалу в Дніпрі

Артем Черничко 20 січня 2026
1474

Мережа супермаркетів АТБ оголосила про перегляд внутрішніх протоколів і запуск ініціатив із захисту безпритульних тварин у холодну пору року. Приводом для змін став резонансний випадок у Дніпрі, де охорона одного з магазинів мережі вивела собаку з тамбура на мороз, що спровокувало дискусію у соцмережах.

У компанії визнали, що саме форма поведінки персоналу стала ключовою точкою суспільного обурення. За фактом інциденту вже проведено службову перевірку й додаткові інструктажі для працівників щодо етичної комунікації та недопустимості негуманного поводження з тваринами.

Для всієї мережі магазинів запровадять єдиний алгоритм дій під час сильних холодів. Зокрема:

  • біля входів до супермаркетів з’являться спеціальні наліпки з інструкціями;
  • якщо температура повітря впаде нижче -5°C, тварина зможе отримати притулок у тамбурі, а адміністратор діятиме за спеціальним протоколом;
  • до вирішення ситуацій із тваринами у магазинах залучатимуть зооволонтерів та профільні служби.

Окрім внутрішніх змін, АТБ оголосила про співпрацю із зоозахисною організацією UAnimals: планується запуск благодійного проєкту та підтримка законодавчих ініціатив, спрямованих на захист прав тварин.

Раніше UAnimals надіслала звернення до Кабміну і мерів 15 міст із проханням пускати тварин до приміщень. Проєкт уже підтримали в мережах «Сільпо», «Аврора», «Епіцентр К», UPG та «Рукавичка».

Нагадаємо, Верховна Рада 15 січня прийняла за основу законопроєкт, що посилює захист домашніх тварин.

Фото: АТБ
Мітки
Новини
Читайте також
Творці «Сфери» в Лас-Вегасі збудують таку саму будівлю у Вашингтоні Український гурт YAGODY виступить на одній із найвпливовіших радіостанцій у світі Лувр закрився вже втретє за місяць — музею це коштуватиме щонайменше €1 мільйон OpenAI випустить перший фізичний ШІ-пристрій у 2026 році
«28 років по тому: Храм кісток»: чому людям досі подобаються фільми про зомбі? 20 січня 2026 Софія Ізелла не хоче, щоб вам було зручно 20 січня 2026 «Марті Супрім» — найвеличніший фільм року? 19 січня 2026 Київські замальовки. Випуск 20 17 січня 2026 «На дотик усе тут як диван та пісок» — незрячі кияни про свої улюблені місця в столиці 16 січня 2026 Куди піти в Києві 17–18 січня: лекція про флірт у Музеї Ханенків, джаз у Squat 17b і бал-маскарад у Closer 15 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.