АТБ оновлює правила поводження з тваринами після скандалу в Дніпрі

Мережа супермаркетів АТБ оголосила про перегляд внутрішніх протоколів і запуск ініціатив із захисту безпритульних тварин у холодну пору року. Приводом для змін став резонансний випадок у Дніпрі, де охорона одного з магазинів мережі вивела собаку з тамбура на мороз, що спровокувало дискусію у соцмережах.

У компанії визнали, що саме форма поведінки персоналу стала ключовою точкою суспільного обурення. За фактом інциденту вже проведено службову перевірку й додаткові інструктажі для працівників щодо етичної комунікації та недопустимості негуманного поводження з тваринами.

Для всієї мережі магазинів запровадять єдиний алгоритм дій під час сильних холодів. Зокрема:

біля входів до супермаркетів з’являться спеціальні наліпки з інструкціями;

якщо температура повітря впаде нижче -5°C, тварина зможе отримати притулок у тамбурі, а адміністратор діятиме за спеціальним протоколом;

до вирішення ситуацій із тваринами у магазинах залучатимуть зооволонтерів та профільні служби.

Окрім внутрішніх змін, АТБ оголосила про співпрацю із зоозахисною організацією UAnimals: планується запуск благодійного проєкту та підтримка законодавчих ініціатив, спрямованих на захист прав тварин.

Раніше UAnimals надіслала звернення до Кабміну і мерів 15 міст із проханням пускати тварин до приміщень. Проєкт уже підтримали в мережах «Сільпо», «Аврора», «Епіцентр К», UPG та «Рукавичка».

Нагадаємо, Верховна Рада 15 січня прийняла за основу законопроєкт, що посилює захист домашніх тварин.