«Укрзалізниця» запустила нічні трансфери з вокзалів спільно з Uklon і Bolt

Артем Черничко 26 січня 2026
«Укрзалізниця» розпочала співпрацю з компаніями Uklon та Bolt задля трансферу пасажирів, які прибувають до Києва у комендантську годину. Проєкт орієнтований на підтримку осіб, чиї поїзди затримуються через обстріли або зміни маршрутів.

Uklon надає пасажирам спеціальні знижки на поїздки від столичного вокзалу до місця проживання. Пропозиція діє у проміжку з 23:15 до 05:00.

Для активації знижки пасажирам необхідно скористатися розділом «Залізні пропозиції» у мобільному застосунку «Укрзалізниці», де промокод можна обміняти на одну «обіймашку». Протягом однієї ночі користувач може скористатися такою пропозицією один раз.

Зі свого боку Bolt забезпечує додаткову концентрацію автомобілів поблизу вокзалів у разі запізнення поїздів та запевняє у контролі над стабільністю цін. Спільна програма Bolt та Visa зі знижкою 50% на рейси до вокзалів або з них (діє цілодобово).

В «Укрзалізниці» зазначили, що ініціатива спрямована на підвищення рівня безпеки пасажирів у нічний час. Компанія також підтвердила готовність до нових партнерств задля покращення сервісу в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, минулого тижня Uklon оголосив про відновлення цілодобової роботи в 19 містах України.

Фото: ViktoriaLi / Wikimedia Commons
