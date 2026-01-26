У Києві почали розбирати найстарішу садибу Андріївського узвозу — активіст

На Андріївському узвозі, 13-Б зафіксовано початок робіт із демонтажу конструкцій найстарішої одноповерхової садиби вулиці. Будівля, зведена до 1846 року, має чинний статус пам’ятки архітектури місцевого значення, повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Донедавна в цьому будинку розташовувалося кафе «Під липою», яке закрили торік. За словами Перова, у КМДА рішення про виселення орендарів пояснювали «аварійністю будівлі». Однак активіст зазначає, що візуально споруда не мала ознак критичного стану.

У жовтні 2025 року Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив план робіт за цією адресою. Запропонована реставрація передбачає демонтаж усіх внутрішніх перекриттів та розбирання даху.

«Фактично, від оригінальної пам’ятки мала б залишитися лише частина зовнішніх стін, а всередині облаштуватися “open space" з використанням нових сучасних матеріалів», — додає Перов.

Активіст наголошує, що згідно зі ст. 22 Закону України «Про охорону культурної спадщини», пам’ятки заборонено змінювати, зносити або перебудовувати. Крім того, оскільки Андріївський узвіз є пам’яткою національного значення, будь-які роботи на ньому потребують погодження Міністерства культури України.