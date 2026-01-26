Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Києві почали розбирати найстарішу садибу Андріївського узвозу — активіст

Артем Черничко 26 січня 2026
2334
У Києві почали розбирати найстарішу садибу Андріївського узвозу — активіст

На Андріївському узвозі, 13-Б зафіксовано початок робіт із демонтажу конструкцій найстарішої одноповерхової садиби вулиці. Будівля, зведена до 1846 року, має чинний статус пам’ятки архітектури місцевого значення, повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Донедавна в цьому будинку розташовувалося кафе «Під липою», яке закрили торік. За словами Перова, у КМДА рішення про виселення орендарів пояснювали «аварійністю будівлі». Однак активіст зазначає, що візуально споруда не мала ознак критичного стану.

У жовтні 2025 року Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив план робіт за цією адресою. Запропонована реставрація передбачає демонтаж усіх внутрішніх перекриттів та розбирання даху.

«Фактично, від оригінальної пам’ятки мала б залишитися лише частина зовнішніх стін, а всередині облаштуватися “open space" з використанням нових сучасних матеріалів», — додає Перов.

Активіст наголошує, що згідно зі ст. 22 Закону України «Про охорону культурної спадщини», пам’ятки заборонено змінювати, зносити або перебудовувати. Крім того, оскільки Андріївський узвіз є пам’яткою національного значення, будь-які роботи на ньому потребують погодження Міністерства культури України.

Фото, зображення: Дмитро Перов
Мітки
Новини
Читайте також
«Тут все катастрофічно, але не апокаліптично»: у київському барі «БарменДиктат» сталася пожежа Подружжя продає водяний млин XVI століття, що надихнув художника Вільяма Тернера на картину Режисер Сем Реймі розповів, чому він не повернеться до фільмів «Людина-павук» У США затримали студента за поїдання виставки фотографій, зроблених ШІ
«Індустрія» — серіал, який потіснив «Дім дракона» 26 січня 2026 Київські замальовки. Випуск 21 25 січня 2026 Цибулевий суп. Страва бідних, що стала стравою багатіїв 23 січня 2026 Куди піти в Києві 24–25 січня: «Говорить Харків» із Сергієм Жаданом, ретро-вечірка у філармонії та хард-техно-рейв 22 січня 2026 Найочікуваніші музичні альбоми-2026 22 січня 2026 Помер Валентіно Гаравані — кутюр’є, який одягав королев, принцес, перших леді та кінозірок 21 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.