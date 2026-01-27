Французькі законодавці підтримали заборону соцмереж для дітей до 15 років

Нижня палата парламенту Франції ухвалила законопроєкт, який обмежує використання соціальних мереж неповнолітніми віком до 15 років. Цю ініціативу активно просуває президент Емманюель Макрон, пише The Guardian.

За планом уряду, нові правила мають набути чинності з початком 2026 навчального року для нових облікових записів. Соціальним платформам відведуть строк до 31 грудня 2026 року для видалення тих існуючих акаунтів користувачів, які не відповідають віковому критерію. Окрім обмежень у мережі, законодавство також запроваджує заборону на використання мобільних телефонів у ліцеях.

Президент Макрон назвав це рішення «важливим кроком» для безпеки молоді. У своєму зверненні він наголосив, що емоції дітей та підлітків не мають бути об’єктом маніпуляцій з боку іноземних платформ та алгоритмів.

Потребу в таких обмеженнях підтверджують і дані національного агентства з охорони здоров’я ANSES. Експерти зазначають, що TikTok, Snapchat та Instagram мають негативний вплив на підлітків, зокрема через ризики кібербулінгу та доступ до жорстокого контенту.

Водночас критики ініціативи, зокрема представники лівих сил, називають заборону «цифровим патерналізмом» і вважають таку відповідь на технологічні виклики занадто спрощеною. Деякі правозахисні асоціації також закликали владу не забороняти доступ дітям, а натомість посилювати відповідальність самих платформ.

Тепер законопроєкт має розглянути Сенат. Очікується, що верхня палата парламенту може затвердити текст до середини лютого. Для того, щоб закон запрацював, необхідно впровадити ефективну систему верифікації віку, розробка якої зараз триває на рівні ЄС.

Нагадаємо, в грудні 2025 року Австралія першою у світі заборонила соцмережі дітям до 16 років.