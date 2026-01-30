Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Музей війни в Києві демонтував російськомовні написи зі скульптурної галереї

Артем Черничко 30 січня 2026
1628
Музей війни в Києві демонтував російськомовні написи зі скульптурної галереї

Зі скульптурної галереї київського Національного музею історії України у Другій світовій війні прибрали російськомовні написи радянських часів. Про черговий етап очищення музейного простору повідомили в Міністерстві культури.

Заступник міністра культури Іван Вербицький зазначив, що це важливий крок для усунення «пропагандистських маркерів тоталітарного режиму».

Гендиректор музею Юрій Савчук наголосив, що в умовах повномасштабної війни російські написи в меморіальному комплексі неприпустимі, оскільки вони ретранслюють наративи ворога та слугують виправданням агресії РФ.

У Мінкульті додають: заклад поступово відмовляється від застарілих радянських інтерпретацій. Натомість музей пропонує відвідувачам сучасний і критичний український погляд на події Другої світової війни.

Процес деколонізації триватиме й надалі — фахівці переглянуть не лише тексти, а й візуальні рішення та концептуальні підходи до всієї експозиції.

Нагадаємо, 2023 року на щиті скульптури «Батьківщина-мати» замінили радянський герб на тризуб. У 2024-му демонтували літери, якими були викладені назви міст і зображення радянської медалі «Золота Зірка» на Алеї міст-героїв.

Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні
Мітки
Новини
Читайте також
Чотири фільми — чотири погляди: з'явилися перші фото акторів мегабайопіку про The Beatles Європейські партнери передали київському зоопарку 22 тонни кормів для тварин Львів готується до надзвичайної ситуації через морози й обстріли — що варто зробити містянам Легендарний метал-фестиваль Ozzfest можуть відродити у 2027 році
Іспанський фотограф Альберт Лорес: «Після відряджень до Сирії чи Лівану я повертаюся додому — в Київ» 29 січня 2026 Куди піти в Києві 31 січня — 1 лютого: зимовий рейв на Київському морі, благодійна здибанка в «КультМотиві» та фестиваль віскі 29 січня 2026 Євген Нікіфоров про те, як це — понад 10 років фотографувати автобусні зупинки 28 січня 2026 Меморіали жертвам Голокосту: як вшановувати трагедію через камінь 27 січня 2026 «Найцінніший вантаж»: як драма про Голокост перетворилася на казку 27 січня 2026 «Марш ганьби» біля Бабиного Яру: як одне фото відкрило невідому історію Києва 27 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.