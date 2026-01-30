Музей війни в Києві демонтував російськомовні написи зі скульптурної галереї

Зі скульптурної галереї київського Національного музею історії України у Другій світовій війні прибрали російськомовні написи радянських часів. Про черговий етап очищення музейного простору повідомили в Міністерстві культури.

Заступник міністра культури Іван Вербицький зазначив, що це важливий крок для усунення «пропагандистських маркерів тоталітарного режиму».

Гендиректор музею Юрій Савчук наголосив, що в умовах повномасштабної війни російські написи в меморіальному комплексі неприпустимі, оскільки вони ретранслюють наративи ворога та слугують виправданням агресії РФ.

У Мінкульті додають: заклад поступово відмовляється від застарілих радянських інтерпретацій. Натомість музей пропонує відвідувачам сучасний і критичний український погляд на події Другої світової війни.

Процес деколонізації триватиме й надалі — фахівці переглянуть не лише тексти, а й візуальні рішення та концептуальні підходи до всієї експозиції.

Нагадаємо, 2023 року на щиті скульптури «Батьківщина-мати» замінили радянський герб на тризуб. У 2024-му демонтували літери, якими були викладені назви міст і зображення радянської медалі «Золота Зірка» на Алеї міст-героїв.