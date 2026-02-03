Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Музей війни в Києві пошкоджено внаслідок ворожої атаки

Артем Черничко 03 лютого 2026
791
Музей війни в Києві пошкоджено внаслідок ворожої атаки

У ніч на 3 лютого російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку по містах України. У Києві внаслідок вибухової хвилі пошкоджено приміщення Національного музею історії України у Другій світовій війні, який є пам’яткою науки і техніки місцевого значення. Попри атаку, музей продовжує роботу, повідомляє Міністерство культури України.

Пошкоджений зал слави музею, розташований у підніжжі монумента «Батьківщина-мати». На місці працюють фахівці, поліція та технічні служби, які проводять огляд території та фіксацію пошкоджень. Обсяг відновлювальних робіт визначать після завершення обстеження.

«Це вже другий випадок пошкодження музею внаслідок російських атак. Цього разу зафіксовані значні ушкодження елементів меморіального простору», — зазначила міністерка культури Тетяна Бережна. За її даними, від початку вторгнення ворог пошкодив або зруйнував понад 1 680 пам’яток культурної спадщини.

Національний музей історії України у Другій світовій війні заснований 1974 року. У 2023 році в межах концептуального оновлення закладу радянську символіку на щиті монумента «Батьківщина-мати» було замінено на український тризуб. У 2024-му демонтували літери, якими були викладені назви міст і зображення радянської медалі «Золота Зірка» на Алеї міст-героїв. Також нещодавно музей демонтував російськомовні написи зі скульптурної галереї.

Фото: Міністерство культури
Мітки
Новини
Читайте також
Астрономи знайшли планету, потенційно придатну для життя, але з температурою –70 °C За мемуарами дівчини, яку зґвалтував режисер Роман Поланскі, знімуть фільм У київському метро запустили вагон, присвячений фільму «Мавка. Справжній міф» Sony запатентувала повністю сенсорний геймпад
«Благодать» Паоло Соррентіно: один із найкращих релігійних фільмів, знятих атеїстом 02 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 22 31 січня 2026 Живопис після Освенциму: виставка «В пошуках втраченого сенсу» Матвія Вайсберга 30 січня 2026 Груші у вині: як перетворити глінтвейн на десерт 30 січня 2026 Іспанський фотограф Альберт Лорес: «Після відряджень до Сирії чи Лівану я повертаюся додому — в Київ» 29 січня 2026 Куди піти в Києві на вихідних, якщо хочеться побути серед своїх: зимовий рейв на Київському морі і здибанка в «КультМотиві» 29 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.