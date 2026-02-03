Музей війни в Києві пошкоджено внаслідок ворожої атаки

У ніч на 3 лютого російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку по містах України. У Києві внаслідок вибухової хвилі пошкоджено приміщення Національного музею історії України у Другій світовій війні, який є пам’яткою науки і техніки місцевого значення. Попри атаку, музей продовжує роботу, повідомляє Міністерство культури України.

Пошкоджений зал слави музею, розташований у підніжжі монумента «Батьківщина-мати». На місці працюють фахівці, поліція та технічні служби, які проводять огляд території та фіксацію пошкоджень. Обсяг відновлювальних робіт визначать після завершення обстеження.

«Це вже другий випадок пошкодження музею внаслідок російських атак. Цього разу зафіксовані значні ушкодження елементів меморіального простору», — зазначила міністерка культури Тетяна Бережна. За її даними, від початку вторгнення ворог пошкодив або зруйнував понад 1 680 пам’яток культурної спадщини.

Національний музей історії України у Другій світовій війні заснований 1974 року. У 2023 році в межах концептуального оновлення закладу радянську символіку на щиті монумента «Батьківщина-мати» було замінено на український тризуб. У 2024-му демонтували літери, якими були викладені назви міст і зображення радянської медалі «Золота Зірка» на Алеї міст-героїв. Також нещодавно музей демонтував російськомовні написи зі скульптурної галереї.