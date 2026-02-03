Далай-лама отримав «Греммі» за аудіокнигу медитацій — Китай назвав це «політичною маніпуляцією»

90-річний духовний лідер тибетських буддистів Далай-лама здобув свою першу нагороду «Греммі» у категорії «Озвучування та сторителінг» за аудіокнигу «Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama». Офіційний Пекін, який вважає Далай-ламу повстанцем і сепаратистом, виступив із різкою критикою нагородження, пише The Guardian.

До аудіокниги увійшли роздуми про мир, співчуття та усвідомленість під музичний супровід індійського класичного музиканта Амджада Алі Кхана, його синів, а також за участі артистів Меггі Роджерс та Руфуса Вейнрайта.

«Я приймаю це визнання з вдячністю та смиренням. Я сприймаю це не як особисте досягнення, а як визнання нашої спільної всесвітньої відповідальності», — зазначив Далай-лама у соцмережах після церемонії.

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що КНР рішуче виступає проти використання мистецьких премій як інструменту «антикитайських політичних маніпуляцій». У Китаї духовного лідера називають дисидентом-сепаратистом та «вовком в одязі монаха».

Далай-лама живе у вигнанні в Індії з 1959 року, після придушення китайськими військами повстання в Лхасі. Попри вік, він продовжує відстоювати права тибетців і наголошує, що лише його найближче оточення матиме повноваження знайти його наступника після реінкарнації, відкидаючи спроби втручання китайського уряду в цей процес.