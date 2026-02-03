Nintendo Switch стала найуспішнішою консоллю в історії компанії

Японський ігровий гігант Nintendo оголосив, що загальні продажі консолі Switch сягнули понад 155 мільйонів одиниць. Таким чином, пристрій встановив історичний рекорд компанії, обійшовши попереднього лідера — портативну систему Nintendo DS. Третє місце в рейтингу посідає класичний Game Boy, пише CNBC.

Успіх Switch, випущеної у 2017 році, став вирішальним для Nintendo після комерційного провалу попередньої моделі Wii U. Завдяки інноваційному гібридному формату, що поєднав домашню приставку й портативний гаджет, компанія змогла потроїти свою ринкову вартість.

Основними факторами успіху стали об'єднання аудиторій домашніх і портативних пристроїв у єдину лінійку продуктів, а також велика база власних ігор. Найпопулярнішою стала Mario Kart 8 Deluxe, яка розійшлася накладом понад 70 мільйонів копій. Високі продажі також забезпечили серії Zelda, Pokemon та Animal Crossing.

Крім того, Nintendo вдало розвивала свою інтелектуальну власність через тематичні парки та кіно, як-от фільм про Супер Маріо, що підтримувало інтерес до консолі протягом 9 років.

Попри рекордні показники Switch, компанія вже фокусується на наступному поколінні. Випущена торік консоль Switch 2 уже розійшлася накладом понад 14 мільйонів одиниць. Nintendo заявляє, що цей пристрій уже став найбільш швидкопродаваним в історії бренду.