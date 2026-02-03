Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Nintendo Switch стала найуспішнішою консоллю в історії компанії

Артем Черничко 03 лютого 2026
434
Nintendo Switch стала найуспішнішою консоллю в історії компанії

Японський ігровий гігант Nintendo оголосив, що загальні продажі консолі Switch сягнули понад 155 мільйонів одиниць. Таким чином, пристрій встановив історичний рекорд компанії, обійшовши попереднього лідера — портативну систему Nintendo DS. Третє місце в рейтингу посідає класичний Game Boy, пише CNBC.

Успіх Switch, випущеної у 2017 році, став вирішальним для Nintendo після комерційного провалу попередньої моделі Wii U. Завдяки інноваційному гібридному формату, що поєднав домашню приставку й портативний гаджет, компанія змогла потроїти свою ринкову вартість.

Основними факторами успіху стали об'єднання аудиторій домашніх і портативних пристроїв у єдину лінійку продуктів, а також велика база власних ігор. Найпопулярнішою стала Mario Kart 8 Deluxe, яка розійшлася накладом понад 70 мільйонів копій. Високі продажі також забезпечили серії Zelda, Pokemon та Animal Crossing.

Крім того, Nintendo вдало розвивала свою інтелектуальну власність через тематичні парки та кіно, як-от фільм про Супер Маріо, що підтримувало інтерес до консолі протягом 9 років.

Попри рекордні показники Switch, компанія вже фокусується на наступному поколінні. Випущена торік консоль Switch 2 уже розійшлася накладом понад 14 мільйонів одиниць. Nintendo заявляє, що цей пристрій уже став найбільш швидкопродаваним в історії бренду.

Фото: Erik Mclean / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
Астрономи знайшли планету, потенційно придатну для життя, але з температурою –70 °C За мемуарами дівчини, яку зґвалтував режисер Роман Поланскі, знімуть фільм У київському метро запустили вагон, присвячений фільму «Мавка. Справжній міф» Sony запатентувала повністю сенсорний геймпад
«Благодать» Паоло Соррентіно: один із найкращих релігійних фільмів, знятих атеїстом 02 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 22 31 січня 2026 Живопис після Освенциму: виставка «В пошуках втраченого сенсу» Матвія Вайсберга 30 січня 2026 Груші у вині: як перетворити глінтвейн на десерт 30 січня 2026 Іспанський фотограф Альберт Лорес: «Після відряджень до Сирії чи Лівану я повертаюся додому — в Київ» 29 січня 2026 Куди піти в Києві на вихідних, якщо хочеться побути серед своїх: зимовий рейв на Київському морі і здибанка в «КультМотиві» 29 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.