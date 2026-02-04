Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Київські митники передали музею трипільську вазу віком понад 6 тисяч років

Артем Черничко 04 лютого 2026
327
Київські митники передали музею трипільську вазу віком понад 6 тисяч років

Столичні митники передали до Національного музею історії України низку археологічних пам’яток, серед яких унікальна трипільська ваза. Її намагалися незаконно вивезти з України до Швейцарії у міжнародному поштовому відправленні без відповідних дозволів.

Експерти встановили, що ваза належить до доби енеоліту, а її морфологія та розпис дозволяють датувати виріб серединою V тисячоліття до нашої ери. Таким чином, вік артефакту становить понад шість тисяч років.

Разом із вазою до музейного фонду передано й інші затримані культурні цінності, які намагалися переслати до США. Серед них — автентичні зразки підгірцевської культури V–III століть до н.е., черняхівської культури III–V століть, а також артефакти, поширені на території Русі у X–XIII століттях.

Після рішення суду всі предмети перейшли у власність держави.

Нагадаємо, минулого тижня митники передали музею рідкісні палеонтологічні знахідки.

Фото: Київська митниця
Мітки
Новини
Читайте також
З'явився сайт, на якому ШІ може наймати людей для виконання завдань Американський металкор-гурт Silent Planet уперше дасть концерти в Україні Іспанія встановила туристичний рекорд у 2025 році — країну відвідали 96,8 мільйона іноземців У США проведуть ретроспективу фільмів Тімоті Шаламе — йому лише 30
«Лицар сімох королівств» — серіал для тих, хто втомився від темпу «Гри престолів» 04 лютого 2026 «Благодать» Паоло Соррентіно: один із найкращих релігійних фільмів, знятих атеїстом 02 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 22 31 січня 2026 Живопис після Освенциму: виставка «В пошуках втраченого сенсу» Матвія Вайсберга 30 січня 2026 Груші у вині: як перетворити глінтвейн на десерт 30 січня 2026 Іспанський фотограф Альберт Лорес: «Після відряджень до Сирії чи Лівану я повертаюся додому — в Київ» 29 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.