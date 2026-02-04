Київські митники передали музею трипільську вазу віком понад 6 тисяч років

Столичні митники передали до Національного музею історії України низку археологічних пам’яток, серед яких унікальна трипільська ваза. Її намагалися незаконно вивезти з України до Швейцарії у міжнародному поштовому відправленні без відповідних дозволів.

Експерти встановили, що ваза належить до доби енеоліту, а її морфологія та розпис дозволяють датувати виріб серединою V тисячоліття до нашої ери. Таким чином, вік артефакту становить понад шість тисяч років.

Разом із вазою до музейного фонду передано й інші затримані культурні цінності, які намагалися переслати до США. Серед них — автентичні зразки підгірцевської культури V–III століть до н.е., черняхівської культури III–V століть, а також артефакти, поширені на території Русі у X–XIII століттях.

Після рішення суду всі предмети перейшли у власність держави.

Нагадаємо, минулого тижня митники передали музею рідкісні палеонтологічні знахідки.