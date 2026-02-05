Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

The Washington Post звільняє третину редакції — серед них репортерка в Україні

Артем Черничко 05 лютого 2026
Американська газета The Washington Post провела масштабну хвилю звільнень, під яку потрапили понад 300 журналістів та загалом близько 30% усього штату компанії, зокрема всі фотографи. Як пише The New York Times, це рішення свідчить про те, що власнику видання Джеффу Безосу поки не вдалося побудувати прибуткову бізнес-модель для медіа в сучасних цифрових умовах.

Скорочення суттєво послабили міжнародний та місцевий відділи, а спортивну редакцію вирішили закрити повністю (частина її репортерів перейде у відділ культури). Також припиняють роботу книжковий розділ та щоденний новинний подкаст Post Reports.

Під скорочення потрапила кореспондентка в Україні Ліззі Джонсон, яка на той момент працювала у зоні бойових дій. «Мене щойно звільнили з The Washington Post посеред зони бойових дій. У мене немає слів. Я спустошена», — написала вона в соцмережі X.

Виконавчий редактор видання Метт Мюррей пояснив співробітникам, що компанія надто довго втрачала великі суми і перестала відповідати запитам читачів. За його словами, The Washington Post «занадто вкоренилася в іншій ері», коли була домінантним друкованим продуктом.

Основними факторами фінансових труднощів стали скорочення онлайн-трафіку майже вдвічі за останні три роки (зокрема через розвиток генеративного ШІ), зменшення кількості щоденних публікацій, а також масовий відтік передплатників.

Тепер видання зосередиться на національних новинах, політиці, бізнесі та охороні здоров’я. Попри закриття багатьох закордонних бюро (зокрема в Індії, Австралії та на Близькому Сході), репортери газети залишаться в близько десяти ключових локаціях світу.

Наприкінці 2024 року Джефф Безос заявив, що компанія проходить через складний період трансформації. Наразі видання робить ставку на впровадження штучного інтелекту для модерації коментарів, створення подкастів та агрегації новин, сподіваючись повернути прибутковість.

Нагадаємо, минулого тижня команда репортерів WP надіслала відкритий лист власнику видання Джеффу Безосу з вимогою припинити масові звільнення.

Фото: Oliver Contreras / AFP
