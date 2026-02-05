Скляні стіни та 10-метровий дах: YOD Group представила сучасне бачення хати-мазанки

Архітектурна студія YOD Group реалізувала проєкт гостьових будинків «Під очеретяним дахом» у центральній частині України. Об’єкти площею 50 м² розташовані на території приватної садиби та є концептуальним переосмисленням архетипу традиційної української хати-мазанки.

Як зазначають автори, народна сільська архітектура історично формувалася навколо очеретяних дахів і побілених стін, а регулярне оновлення тинькування було проявом турботи про оселю. Архітектори трансформували ці риси: замість глухих стін використано повністю прозорі скляні фасади, а ключовим акцентом став гіперболізований за пропорціями дах. Його форма створює виразний силует, що водночас нагадує традиційну високу шапку «кучму» та велетенський гриб.

Співвласник і керуючий партнер YOD Group Володимир Непийвода зазначає, що в основі проєкту лежить філософія теруарного дизайну — пошук суті речей і осмислення культурних кодів через сучасні архітектурні форми.

Просторова організація будинку розгортається навколо функціонального бетонного «ядра», де розміщено санвузол. По обидва боки від нього розташовані спальня та вітальня.

Внутрішній купол даху оздоблений дерев’яною черепицею, що імітує гонт — традиційний матеріал українських хат. Висота конструкції сягає 10 метрів у найвищій точці, що наповнює простір повітрям і дозволяє приховати інженерні системи, залишаючи стіни візуально вільними.

Інтер’єр виконаний у дусі сучасного екомінімалізму з використанням предметів українських брендів, зокрема меблів Noom та декору Guculiya. У вітальні інтегровано мінімалістичний камін, який є сучасною алюзією на традиційну піч. Відсутність телевізора в будинку є свідомим рішенням для сприяння інформаційному детоксу та емоційному відновленню через споглядання вогню та контакт із природою.

Комфортний мікроклімат у приміщенні забезпечують теплові насоси. Прихована система кондиціонування поєднана з припливною вентиляцією, яка працює через щілинні отвори решіток та витяжки, інтегровані в купол і центральне ядро будинку. Підлога з безшовним покриттям «кам’яний килим» візуально об'єднує інтер'єр із зовнішнім ландшафтом.

У денний час прозорі зовнішні стіни практично зникають, створюючи ілюзію левітації масивного очеретяного даху. За потреби можна використати щільні штори, керування якими відбувається автоматично — кнопкою в узголів’ї ліжка.

Нагадаємо, український ресторан «Грибова хата» від YOD Group потрапив до рейтингу 10 найкращих ресторанних дизайнів 2025 року за версією видання Dezeen.