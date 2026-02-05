У Маріуполі вціліла частина мозаїки «Боривітер» Алли Горської

У мережі з’явилися фото реконструкції будівлі в окупованому Маріуполі, на яких видно вцілілі частини мозаїки «Боривітер» української художниці-шістдесятниці Алли Горської. Чи підлягає панно відновленню, наразі невідомо, повідомила Маріупольська міська рада.

Фото: Маріупольська міська рада

Панно «Боривітер» було створене Аллою Горською в 1967 році як елемент декору ресторану «Україна» в Маріуполі. Воно було пошкоджене під час повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Торік у Києві представили відтворену мозаїку Алли Горської «Боривітер». Над її відтворенням півтора місяця працювали 15 сучасних художників-монументалістів і дослідників. Згодом її презентували в інших українських містах, а також за кордоном.