«Це наша помилка»: голова «Укрпошти» перепросив за скандальну кампанію зі школярками

Очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський публічно перепросив за використання сексуалізованих образів у спільній рекламній кампанії з брендом Rikky Hype, приуроченій до Дня святого Валентина.

«Публікація, що викликала резонанс, — це наша помилка. Передусім моя особиста. Ми не врахували важливий контекст чутливої теми. А саме — обговорення скандалу з плівками Епштейна, дискусії щодо змін в законодавстві про вік дозволу на шлюб та ребрендинг "Укрпошти". В цьому контексті було прийнято невірне рішення, і я це визнаю», — наголосив Смілянський.

Він повідомив, що наразі співпрацю з брендом одягу Rikky Hype припинено.

Нагадаємо, «Укрпошту» та Rikky Hype звинуватили у сексуалізації дітей через промокампанію до Дня закоханих. У межах колаборації в Києві та Дніпрі встановили скриньки для відправлення спеціальних валентинок, а рекламу проілюстрували світлинами моделей в образі школярок. Зокрема, на фото була зображена дівчина, яка пише крейдою на дошці, одягнена в білі колготки та мініспідницю.

Як вам нова колаборація Укрпошти з магазином жіночого одягу і білизни, який відомий своїми провокаційними фото ню?

На фоні скандалу з островом Епштейна і обзиваннями Смілянського, виглядає крінжово pic.twitter.com/BgpbFtq3dx — Pandamonium (@RudijLis) February 6, 2026

Після хвилі обурення в соцмережах допис видалили зі сторінок «Укрпошти» та перепросили «у всіх, кого цей контент обурив». Бренд Rikky Hype намагався пояснити концепцію проєкту ностальгією за шкільними роками.