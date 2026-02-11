«Шолом пам’яті»: Рада закликає МОК дозволити українським олімпійцям вшановувати пам’ять загиблих колег

Верховна Рада України звернулася до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) із закликом дозволити українським спортсменам використовувати символіку на згадку про жертв російської агресії. Рішення підтримали 268 народних депутатів.

Приводом для звернення став інцидент, що стався 9 лютого 2026 року: МОК заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати у «шоломі пам’яті», на якому зображені портрети 22 убитих українських спортменів. Парламент назвав це рішення несправедливим і таким, що фактично підіграє агресору, поки російським та білоруським атлетам поступово повертають право виступати під власними прапорами.

У МОК спортсмену порадили вдягнути чорну стрічку замість символічного шолому. Попри заборону, Гераскевич вийшов на наступне тренування у «шоломі пам’яті».

Згодом він дав пресконференцію, де ще раз пояснив свою позицію: «Я вважаю, що чорних стрічок просто не вистачить, щоб вшанувати всіх українських спортсменів, яких вбила Росія. “Шолом пам’яті” не порушує жодних правил, і, на моє переконання, не суперечить положенням Олімпійської хартії. Це не політична акція — це вшанування загиблих атлетів, і ми маємо право про це говорити», — зазначив Владислав Гераскевич.

На шоломі Гераскевича зображені 22 спортсмени — це захисники України та діти, які стали жертвами обстрілів: біатлоніст Євген Малишев, боксер Максим Галінічев, борець Андрій Яременко, велогонщик Андрій Куценко, легкоатлети Володимир Андрощук, Роман Поліщук та Катерина Троян, стрибун Микита Козубенко, стрілець Олексій Хабаров, стронгмени Павло Іщенко та Іван Кононенко, тренер «Ігор нескорених» Тарас Шпук, фехтувальник Федір Єпіфанов, фігурист Дмитро Шарпар, хокеїст Олексій Логінов, 9-річна дзюдоїстка Вікторія Івашко, 11-річна гімнастка Катерина Дяченко, 13-річний футболіст Назар Зуй, 14-річна важкоатлетка Аліна Перегудова, 15-річна танцюристка Марія Лебідь, 17-річна кікбоксерка Карина Бахур та 20-річна танцюристка Дар’я Курдель.

Верховна Рада вимагає від МОК не лише дозволити вшанування пам'яті загиблих, а й скасувати рішення про допуск росіян і білорусів до змагань, зокрема в юнацьких категоріях.

Станом на початок 2026 року кількість загиблих українських спортсменів і тренерів унаслідок війни вже перевищила 650 осіб.