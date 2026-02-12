Українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували з Олімпійських ігор

Українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Спортсмена зняли зі стартліста після рішення журі змагань, пише «Суспільне Спорт».

Напередодні Міжнародний олімпійський комітет заборонив Гераскевичу виступати у «шоломі пам’яті», на якому були фотографії спортсменів, що загинули під час війни Росії проти України. У МОК заявили, що екіпірування порушує статтю 50 Олімпійської хартії, яка регламентує заборону на політичні заяви та символіку під час Ігор. У разі виходу на старт із цим шоломом спортсмену загрожувала дискваліфікація.

У день змагань Гераскевич опублікував заяву, в якій зазначив, що не прагнув конфлікту з МОК, і закликав зняти заборону на використання шолома. Також він попросив вибачень за тиск і запропонував як жест солідарності передати електрогенератори для українських спортивних об’єктів, які постраждали від обстрілів.

Згодом, за інформацією кореспондента «Суспільне Спорт» Сергія Захарченка, спортсмен отримав офіційне рішення Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) про дискваліфікацію за порушення правил щодо вираження позиції атлетами під час Олімпійських ігор.