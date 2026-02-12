Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Норвезький біатлоніст виграв медаль Олімпіади та зізнався у зраді в прямому ефірі

Артем Черничко 12 лютого 2026
646

Зимові Олімпійські ігри в Італії лише розпочалися, але кількість скандалів уже затьмарює спортивні досягнення. Однією з найгучніших тем останніх днів, поряд зі скандальною дискваліфікацією українця Владислава Гераскевича, стало публічне зізнання в невірності, пише Euronews.

Норвезький біатлоніст Стурла Гольм Легрейд, здобувши бронзову медаль, замість традиційних слів подяки тренерам і вболівальникам використав свій зірковий час для сповіді. Під час інтерв'ю мовнику NRK спортсмен розплакався та зізнався, що зрадив свою дівчину.

«Шість місяців тому я зустрів кохання свого життя. Три місяці тому я зробив найбільшу помилку — зрадив їй. Це був найгірший тиждень у моєму житті», — заявив Легрейд у прямому ефірі.

Біатлоніст назвав свій виступ «соціальним самогубством», але висловив сподівання, що такий крок доведе силу його почуттів.

Інтернет миттєво відреагував на вчинок норвежця, проте підтримки він не знайшов. Користувачі звинуватили спортсмена в маніпуляції та намаганні публічно тиснути на дівчину, щоб вона його вибачила.

Сама дівчина в коментарі норвезькому виданню VG була стриманою та явно не в захваті від раптової слави: «Навіть після освідчення перед усім світом вибачити важко. Я не обирала цю ситуацію, і мені боляче в неї потрапити».

Згодом Легрейд випустив ще одну заяву, де перепросив за те, що «захопив» інформаційний простір своєю особистою історією в такий радісний для норвезького спорту день, виправдуючись тим, що «не мислив ясно».

Мітки
Новини
Читайте також
Пентагон веде переговори із розробниками ШІ для використання нейромереж у засекречених системах Дослідниця OpenAI звільнилася з компанії через запуск реклами в ChatGPT Сервіс Booking склав топ найгостинніших міст та регіонів світу Мстислав Чернов отримає нагороду Гільдії сценаристів США за фільм «2000 метрів до Андріївки»
Стати Беаром Гріллзом: портрети киян та їхніх наметів у часи блекаутів 12 лютого 2026 Куди піти в Києві 14 лютого: концерт «Проклятий Х*й», квір-вечірка, парне донорство і фестиваль фентезі 12 лютого 2026 Квартали Юрія Шалацького: як будувався Поділ 80-х 11 лютого 2026 Суп із гнізда: тест на знання азійської кухні 10 лютого 2026 «Буремний перевал», «Гамнет» та новий Джармуш: 10 прем’єр лютого 09 лютого 2026 Народні гуляння киян під час відключень світла: фоторепортаж із Троєщини 07 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.