Норвезький біатлоніст виграв медаль Олімпіади та зізнався у зраді в прямому ефірі

Зимові Олімпійські ігри в Італії лише розпочалися, але кількість скандалів уже затьмарює спортивні досягнення. Однією з найгучніших тем останніх днів, поряд зі скандальною дискваліфікацією українця Владислава Гераскевича, стало публічне зізнання в невірності, пише Euronews.

Норвезький біатлоніст Стурла Гольм Легрейд, здобувши бронзову медаль, замість традиційних слів подяки тренерам і вболівальникам використав свій зірковий час для сповіді. Під час інтерв'ю мовнику NRK спортсмен розплакався та зізнався, що зрадив свою дівчину.

«Шість місяців тому я зустрів кохання свого життя. Три місяці тому я зробив найбільшу помилку — зрадив їй. Це був найгірший тиждень у моєму житті», — заявив Легрейд у прямому ефірі.

Біатлоніст назвав свій виступ «соціальним самогубством», але висловив сподівання, що такий крок доведе силу його почуттів.

Інтернет миттєво відреагував на вчинок норвежця, проте підтримки він не знайшов. Користувачі звинуватили спортсмена в маніпуляції та намаганні публічно тиснути на дівчину, щоб вона його вибачила.

Сама дівчина в коментарі норвезькому виданню VG була стриманою та явно не в захваті від раптової слави: «Навіть після освідчення перед усім світом вибачити важко. Я не обирала цю ситуацію, і мені боляче в неї потрапити».

Згодом Легрейд випустив ще одну заяву, де перепросив за те, що «захопив» інформаційний простір своєю особистою історією в такий радісний для норвезького спорту день, виправдуючись тим, що «не мислив ясно».