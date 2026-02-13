Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Артем Черничко 13 лютого 2026
У Центрі Помпіду знайшли приховану камеру в жіночій вбиральні

У штаб-квартирі одного з найвідоміших музеїв світу, Центру Жоржа Помпіду в Парижі, виявили пристрій для таємного спостереження. Камеру знайшли в жіночій вбиральні адміністративного корпусу, повідомляє ARTnews.

Пристрій помітила співробітниця музею в середині січня. Попри те, що основна будівля Центру наразі закрита на масштабну реновацію, офісні приміщення продовжують працювати.

Керівництво закладу відреагувало негайно: подано судовий позов, а підозрюваного співробітника, якого звинувачують у встановленні камери, вже відсторонили від роботи. Перевіривши усі вбиральні в будівлі, інших пристроїв не виявили.

Співробітники музею зазначають, що ситуація викликала шок у команди. Одне з джерел на умовах анонімності повідомило журналістам: «Ми не знаємо, чи велися записи та чи встигли вони кудись потрапити. Інформації дуже мало, і ми всі почуваємося травмованими цим випадком».

Адміністрація музею у зверненні до персоналу підкреслила, що безпека, гідність та захист приватного життя працівників є їхнім пріоритетом, і вони вживають усіх заходів, щоб мінімізувати стрес у колективі.

Фото: Meizhi Lang / Unsplash
