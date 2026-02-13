Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Стартував Берлінський кінофестиваль — які українські фільми покажуть

Артем Черничко 13 лютого 2026
У четвер, 12 лютого, розпочався 76-й Берлінський міжнародний кінофестиваль. Попри заклик голови журі Віма Вендерса зосередитися на мистецтві, церемонія відкриття пройшла під знаком політичних виступів на червоній доріжці, пише Euronews.

Особливу увагу привернув жест німецької політикині Катрін Ґерінґ-Екардт. Вона з’явилася з написом на руці: «Пам’ять — це не порушення». Ця акція присвячена українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу, якого дискваліфікували з Олімпійських ігор через «шолом пам’яті».

Україна цьогоріч представлена на Берлінале в різних форматах: від сучасного кіно до класики. У секції Panorama Dokumente відбудеться прем’єра документальної стрічки «Сліди» режисерок Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк. Фільм документує історії шістьох жінок, які стали жертвами сексуального насильства з боку російських окупаційних військ.

Крім сучасного кіно, дві українські стрічки представлять у ретроспективних програмах. Глядачам покажуть відновлену німу стрічку 1934 року «Кришталевий палац» Григорія Гричера та фільм Михайла Бєлікова «Розпад» (1990) про аварію на Чорнобильській АЕС.

Першою нагородою фестивалю став почесний «Золотий ведмідь», який вручили лауреатці премії «Оскар» Мішель Єо за її видатний внесок у кіномистецтво.

Фестиваль триватиме до 22 лютого, представивши загалом 276 кіноробіт. В основному конкурсі за головні нагороди змагаються 22 картини. Серед фаворитів — картини «Роуз», «Дао» та «Жозефіна».

