Французька поліція викрила шахрайську схему з продажів квитків до Лувру — затримано гідів музею

У Парижі поліція викрила масштабну шахрайську схему з продажем квитків до Лувру. Як повідомляє Euronews, затримано до десяти осіб, серед яких співробітники музею та гіди. Їх підозрюють у продажі фальшивих вхідних квитків і перепродаванні екскурсій із перевищенням допустимої кількості відвідувачів, зокрема для туристів із Китаю.

Затримання відбулися у вівторок після того, як адміністрація музею заявила про виявлені порушення. Під час операції правоохоронці вилучили три автомобілі, близько €130 тисяч готівкою, майже €200 тисяч на банківських рахунках, а також банківські сейфи зі значними сумами.

Із минулого місяця співробітники музею періодично страйкують через умови праці та рівень оплати, що призводить до часткового закриття музею для відвідувачів. Протести почалися наприкінці минулого року після урядового звіту про недоліки в системі безпеки, опублікованого після гучного пограбування французьких коронних коштовностей.

Крім того, музей зазнав критики після підвищення вартості квитків для відвідувачів з-поза ЄС — від €22 до €32.