Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Замки на піску» виходять у прокат: фільм про український арт на Burning Man — у «Планеті Кіно» з 19 лютого

Артем Черничко 13 лютого 2026
446
«Замки на піску» виходять у прокат: фільм про український арт на Burning Man — у «Планеті Кіно» з 19 лютого

Документальний фільм «Замки на піску» від Fozzy Media Group, знятий у партнерстві з конструкторським бюро «Майстерня Чудес», виходить у прокат у кінотеатрах мережі «Планета Кіно» з 19 лютого. Стрічка режисера Сергія Гулейкова та продюсера Міті Зіновʼєва розповідає про українських митців та інженерів, які створюють і везуть масштабні артоб’єкти в пустелю Блек-Рок (США) на Burning Man — попри війну, відстані та часто неможливі умови.

Фільм буде подивитися у мережі «Планета Кіно» в Києві, Одесі, Львові, Дніпрі та Харкові, а також у київському кінотеатрі KINO42.

Робота над «Замками на піску» тривала понад чотири роки: зйомки проходили у 2021-2025 роках і охопили чотири експедиції на Burning Man. Стрічка стала квінтесенцією того, як український арт інтегрувався в міжнародний контекст Burning Man –– і як через мистецтво українці говорять зі світом про себе, війну та сучасну Україну.

«Ми почали знімати цей фільм ще у 2021 році з іншим фокусом. Та з повномасштабною війною він, як і все наше життя, змінився кардинально декілька разів: щось втратило актуальність, а щось — навпаки, набуло нового сенсу. Попри це, головною ідеєю було те, що Україна завжди має що дати світові, чим здивувати і надихнути», — каже режисер Сергій Гулейков.

Масштабні артоб’єкти, представлені у фільмі, були створені за участі «Майстерні Чудес» — інженерно-виробничої команди, що працює з українськими митцями над реалізацією складних проєктів і є технічним хабом української спільноти бьорнерів останні чотири роки.

«Умови Burning Man постійно випробують усю команду на міцність — на всіх етапах. Не важливо, це проєктування і підготовка арту чи його встановлення або спалення в пустелі. Все, що може піти не так, обовʼязково піде не так. Це й приваблює», — зазначає Мітя Зінов’єв, головний конструктор артоб’єктів I’m Fine, Phoenix та Blue Bull.

Оригінальний саундтрек до фільму, який створив український електронний музикант і композитор Cepasa.

У фільмі зібрані історії знакових робіт, що представляли Україну на Burning Man –– зокрема й тих, до створення або реалізації яких була залучена «Майстерня Чудес» як партнер:

  • I’m Fine, Phoenix, Black Cloud / No Fate (Олексій Сай)
  • Blue Bull (Maria Prymachenko Foundation, Ukrainian burners, Мітя Зінов’єв)
  • The Point of Unity (Микола Каблука)
  • The Hedgehog Temple (Ярослав Корець, Мітя Зіновʼєв, Олександр Слободяник)
  • Merman (Андрій Крапівченко, Олексій Трончук)
  • LOVE (Олександр Мілов)
  • Sorry (Олексій Сай, Світлана Ратошнюк)
  • Catharsis (Олена Оуенс)

Нагадаємо, у лютому в українських кінотеатрах також відбудеться серія спеціальних показів стрічки «Замки на піску».

Зображення надані командою фільму
Мітки
Новини
Читайте також
Google пропонує співробітникам добровільне звільнення у разі, якщо їх не влаштовує темп роботи Ювелірний бренд Ptashka та AZOV.Care створили прикрасу — гроші підуть на реабілітацію бійців «Азову» Концертний тур Eurovision Live Tour 2026 із Вєркою Сердючкою скасовано Meta запатентувала ШІ, який може вести сторінки померлих людей у соцмережах
«Замки на піску»: 6 кадрів із фільму про Burning Man словами режисера 13 лютого 2026 100 років історії проти забудовників: як рятують Veeraswamy — найстаріший індійський ресторан Британії 12 лютого 2026 Без світла й тепла: портрети киян, які пережили зиму в наметах 12 лютого 2026 Куди піти в Києві 14 лютого: концерт «Проклятий Х*й», квір-вечірка, парне донорство і фестиваль фентезі 12 лютого 2026 Квартали Юрія Шалацького: як будувався Поділ 80-х 11 лютого 2026 Суп із гнізда: тест на знання азійської кухні 10 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.