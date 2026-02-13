«Замки на піску» виходять у прокат: фільм про український арт на Burning Man — у «Планеті Кіно» з 19 лютого

Документальний фільм «Замки на піску» від Fozzy Media Group, знятий у партнерстві з конструкторським бюро «Майстерня Чудес», виходить у прокат у кінотеатрах мережі «Планета Кіно» з 19 лютого. Стрічка режисера Сергія Гулейкова та продюсера Міті Зіновʼєва розповідає про українських митців та інженерів, які створюють і везуть масштабні артоб’єкти в пустелю Блек-Рок (США) на Burning Man — попри війну, відстані та часто неможливі умови.

Фільм буде подивитися у мережі «Планета Кіно» в Києві, Одесі, Львові, Дніпрі та Харкові, а також у київському кінотеатрі KINO42.

Робота над «Замками на піску» тривала понад чотири роки: зйомки проходили у 2021-2025 роках і охопили чотири експедиції на Burning Man. Стрічка стала квінтесенцією того, як український арт інтегрувався в міжнародний контекст Burning Man –– і як через мистецтво українці говорять зі світом про себе, війну та сучасну Україну.

«Ми почали знімати цей фільм ще у 2021 році з іншим фокусом. Та з повномасштабною війною він, як і все наше життя, змінився кардинально декілька разів: щось втратило актуальність, а щось — навпаки, набуло нового сенсу. Попри це, головною ідеєю було те, що Україна завжди має що дати світові, чим здивувати і надихнути», — каже режисер Сергій Гулейков.

Масштабні артоб’єкти, представлені у фільмі, були створені за участі «Майстерні Чудес» — інженерно-виробничої команди, що працює з українськими митцями над реалізацією складних проєктів і є технічним хабом української спільноти бьорнерів останні чотири роки.

«Умови Burning Man постійно випробують усю команду на міцність — на всіх етапах. Не важливо, це проєктування і підготовка арту чи його встановлення або спалення в пустелі. Все, що може піти не так, обовʼязково піде не так. Це й приваблює», — зазначає Мітя Зінов’єв, головний конструктор артоб’єктів I’m Fine, Phoenix та Blue Bull.

Оригінальний саундтрек до фільму, який створив український електронний музикант і композитор Cepasa.

У фільмі зібрані історії знакових робіт, що представляли Україну на Burning Man –– зокрема й тих, до створення або реалізації яких була залучена «Майстерня Чудес» як партнер:

I’m Fine, Phoenix, Black Cloud / No Fate (Олексій Сай)

(Олексій Сай) Blue Bull (Maria Prymachenko Foundation, Ukrainian burners, Мітя Зінов’єв)

(Maria Prymachenko Foundation, Ukrainian burners, Мітя Зінов’єв) The Point of Unity (Микола Каблука)

(Микола Каблука) The Hedgehog Temple (Ярослав Корець, Мітя Зіновʼєв, Олександр Слободяник)

(Ярослав Корець, Мітя Зіновʼєв, Олександр Слободяник) Merman (Андрій Крапівченко, Олексій Трончук)

(Андрій Крапівченко, Олексій Трончук) LOVE (Олександр Мілов)

(Олександр Мілов) Sorry (Олексій Сай, Світлана Ратошнюк)

(Олексій Сай, Світлана Ратошнюк) Catharsis (Олена Оуенс)

Нагадаємо, у лютому в українських кінотеатрах також відбудеться серія спеціальних показів стрічки «Замки на піску».