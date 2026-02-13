«Замки на піску» виходять у прокат: фільм про український арт на Burning Man — у «Планеті Кіно» з 19 лютого

Документальний фільм «Замки на піску» від Fozzy Media Group, знятий у партнерстві з конструкторським бюро «Майстерня Чудес», виходить у прокат у кінотеатрах мережі «Планета Кіно» з 19 лютого. Стрічка режисера Сергія Гулейкова та продюсера Міті Зіновʼєва розповідає про українських митців та інженерів, які створюють і везуть масштабні артоб’єкти в пустелю Блек-Рок (США) на Burning Man — попри війну, відстані та часто неможливі умови.
Фільм буде подивитися у мережі «Планета Кіно» в Києві, Одесі, Львові, Дніпрі та Харкові, а також у київському кінотеатрі KINO42.
Робота над «Замками на піску» тривала понад чотири роки: зйомки проходили у 2021-2025 роках і охопили чотири експедиції на Burning Man. Стрічка стала квінтесенцією того, як український арт інтегрувався в міжнародний контекст Burning Man –– і як через мистецтво українці говорять зі світом про себе, війну та сучасну Україну.
«Ми почали знімати цей фільм ще у 2021 році з іншим фокусом. Та з повномасштабною війною він, як і все наше життя, змінився кардинально декілька разів: щось втратило актуальність, а щось — навпаки, набуло нового сенсу. Попри це, головною ідеєю було те, що Україна завжди має що дати світові, чим здивувати і надихнути», — каже режисер Сергій Гулейков.
Масштабні артоб’єкти, представлені у фільмі, були створені за участі «Майстерні Чудес» — інженерно-виробничої команди, що працює з українськими митцями над реалізацією складних проєктів і є технічним хабом української спільноти бьорнерів останні чотири роки.
«Умови Burning Man постійно випробують усю команду на міцність — на всіх етапах. Не важливо, це проєктування і підготовка арту чи його встановлення або спалення в пустелі. Все, що може піти не так, обовʼязково піде не так. Це й приваблює», — зазначає Мітя Зінов’єв, головний конструктор артоб’єктів I’m Fine, Phoenix та Blue Bull.
Оригінальний саундтрек до фільму, який створив український електронний музикант і композитор Cepasa.
У фільмі зібрані історії знакових робіт, що представляли Україну на Burning Man –– зокрема й тих, до створення або реалізації яких була залучена «Майстерня Чудес» як партнер:
- I’m Fine, Phoenix, Black Cloud / No Fate (Олексій Сай)
- Blue Bull (Maria Prymachenko Foundation, Ukrainian burners, Мітя Зінов’єв)
- The Point of Unity (Микола Каблука)
- The Hedgehog Temple (Ярослав Корець, Мітя Зіновʼєв, Олександр Слободяник)
- Merman (Андрій Крапівченко, Олексій Трончук)
- LOVE (Олександр Мілов)
- Sorry (Олексій Сай, Світлана Ратошнюк)
- Catharsis (Олена Оуенс)
Нагадаємо, у лютому в українських кінотеатрах також відбудеться серія спеціальних показів стрічки «Замки на піску».