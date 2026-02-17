Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Києві планують до весни відкрити другий вихід із метро «Лук’янівська»

Артем Черничко 17 лютого 2026
У київському метрополітені тривають роботи з відновлення виходу №2 на станції «Лук’янівська» (у напрямку ТЦ «Квадрат»). За попередніми планами, завершити підготовку та відкрити вхід для пасажирів мають до кінця лютого 2026 року. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури, передає «Суспільне».

Наразі на станції функціонує лише вихід №1 (з боку вул. Юрія Іллєнка), який є основним через близькість до зупинок наземного транспорту. Підготовчі роботи з відновлення другого входу розпочалися наприкінці січня. Наразі роботи тривають — уже змонтовано першу лінію дверей на вході до станції, кажуть у метрополітені.

Наземний вестибюль «Лук’янівської» є одним із найбільш постраждалих об’єктів столичної підземки. З початку повномасштабного вторгнення будівля зазнавала пошкоджень сім разів, востаннє — 21 липня 2025 року. Внаслідок обстрілів було пошкоджено фасад і вхідну групу, вітражі та скління світлових ліхтарів, а також внутрішнє оздоблення й інженерні мережі.

Раніше громадська організація «Пасажири Києва» закликала відкрити другий вихід зі станції задля безпеки й комфорту пасажирів.

Фото: КМДА
