Майлі Сайрус повернеться до ролі Ханни Монтани: Disney готує спецвипуск до 20-річчя серіалу

Ірина Маймур 18 лютого 2026
Американська співачка й акторка Майлі Сайрус повернеться до ролі Ханни Монтани в спецвипуску до 20-річчя культового серіалу.

Прем’єра «Hannah Montana 20th Anniversary Special» відбудеться 24 березня на платформі Disney+.

Ювілейний випуск знімуть у жанрі шоу перед живою аудиторією. У центрі програми — ексклюзивне інтерв’ю з Майлі Сайрус, яке проведе ведуча подкасту Call Her Daddy Алекс Купер. Розмова буде присвячена створенню образу Ханни Монтани, залаштункам серіалу та його впливу на попкультуру й покоління глядачів у світі.

Глядачам покажуть раніше неопубліковані архівні матеріали та відтворять знакові декорації серіалу — зокрема вітальню родини Стюартів і знаменитий гардероб Ханни Монтани.

«Ханна Монтана завжди буде частиною мене. Те, що починалося як телешоу, стало спільним досвідом, який сформував моє життя і життя багатьох фанатів», — зазначила Сайрус.

За словами президентки Disney Branded Television Айо Девіс, спецвипуск має стати «любовним листом фанатам», які залишаються такими ж відданими, як і на початку історії.

Серіал «Hannah Montana» стартував на Disney Channel у 2006 році і став глобальним феноменом. Він вплинув на дитяче телебачення, музику та моду й фактично започаткував попкар’єру Майлі Сайрус.

Проєкт був номінований на премію «Еммі», породив 14 платинових і 18 золотих альбомів у світі, а також два повнометражні фільми. Каталог «Hannah Montana» вже зібрав понад пів мільярда годин перегляду на Disney+.

Серіал «Hannah Montana» розповідає про звичайну підлітку Майлі Стюарт, яка живе зі старшим братом і овдовілим батьком — автором пісень. Проте її друзі й однокласники не знають, що Майлі веде подвійне життя: вона — всесвітньо відома попзірка Ханна Монтана.

