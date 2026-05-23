Meta запустила застосунок для обговорень, схожий на Reddit

Компанія Meta без офіційного анонсу запустила новий застосунок Forum для обговорень у Facebook-групах. Його помітив в App Store дослідник і автор розсилки про соцмережі Geekout Newsletter Метт Наварра, пише Engadget.

В App Store описують Forum як «окремий простір для розмов, які мають для вас найбільше значення». Застосунок створили спеціально для груп у Facebook: він фокусується на обговореннях у спільнотах і просуває ідею «реальних відповідей від реальних людей». Через це Forum частково нагадує Reddit, але не є повністю анонімною платформою.

Щоб користуватися Forum, потрібен акаунт Facebook. Після входу профіль і активність користувача синхронізуються із застосунком. Користувачі зможуть використовувати анонімні нікнейми, однак адміністратори груп бачитимуть їхні справжні профілі.

На відміну від звичайної стрічки Facebook, де змішуються дописи друзів, сторінок, груп і рекомендації алгоритму, Forum зосередиться на обговореннях у групах. Під час першого запуску застосунок запитує про інтереси користувача, тому також може показувати дописи з інших груп, які їм відповідають.

Пости, опубліковані через Forum у групах, з’являтимуться в основному застосунку Facebook — і навпаки. Це дозволить починати або продовжувати обговорення в обох застосунках.

У Forum також є кілька ШІ-функцій. Інструмент Ask збиратиме відповіді з різних груп, щоб користувачам не доводилося шукати інформацію в кожній спільноті окремо. Ще одна ШІ-функція — помічник для адміністраторів і модераторів груп.

Meta вже запускала окремий застосунок для груп, коли компанія ще називалася Facebook. Його закрили у 2017 році.

У Meta повідомили Engadget, що Forum зараз перебуває на етапі тестування.

«Ми публічно тестуємо багато нових продуктів, щоб зрозуміти, що люди вважають цікавим і корисним для свого досвіду в наших застосунках», — сказав представник компанії.

В Україні Forum поки недоступний.