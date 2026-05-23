Проєкт «Зошит Незалежності» від «Сільпо» здобув нагороду європейської PR-премії SABRE Awards

Ірина Маймур 23 травня 2026
Українська команда отримала в Лондоні дві статуетки SABRE Awards — однієї з ключових PR-премій Європи, яку в індустрії називають «Оскаром у світі PR». Про це повідомила комунікаційниця, авторка соціальних кампаній Ярослава Гресь.

Одну з нагород здобув проєкт «Зошит Незалежності», який «Сільпо» створило разом із родиною дисидента й народного депутата Левка Лук’яненка. Команда відтворила зошит, у якому Лук’яненко написав чернетку Акта проголошення незалежності України.

У серпні 1991 року Верховна Рада перебувала на канікулах, але спроба державного перевороту в Москві змусила депутатів терміново повернутися до Києва. Тоді Левко Лук’яненко написав чернетку документа менш ніж за дві години — у шкільному зошиті, який мав під рукою.

24 серпня 1991 року текст ухвалила Верховна Рада, й Україна проголосила незалежність.

Відтворене видання зберегло оригінальну палітурку та чернетку Акта на другій сторінці. Решту сторінок залишили чистими — для нотаток, ідей і власних текстів. Наклад був благодійним: завдяки проєкту вдалося зібрати понад 1 500 000 гривень для ГО «Азов.Супровід» на підтримку звільнених із полону українських військових та їхніх родин. До роботи над проєктом також долучилися Надія Лук’яненко та друкарня Vivat.

Другу статуетку команда отримала за проєкт із шаблею гетьмана Івана Мазепи. Це та сама шабля, яку Олександр Усик підняв над головою після бою з Тайсоном Ф’юрі.

Після цього проєкт привернув міжнародну увагу й отримав пропозиції від світових музеїв. Улітку 2025 року шаблю Мазепи виставили в Лондонському Тауері, у Білій вежі, поруч зі зброєю британських королів. За словами команди, це була перша взаємодія з Тауером в історії незалежної України.

У команді зазначили, що з кожним роком великої війни боротися за увагу світу стає складніше. Саме тому культурні й комунікаційні проєкти залишаються способом розповідати про українську історію та сучасність міжнародній аудиторії.

Фото надані БЖ пресслужбою «Сільпо»
