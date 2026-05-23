Українські звукорежисер і диригент отримали «Латинську Ґреммі»

Ірина Маймур 23 травня 2026
Український звукорежисер Володимир Пунько отримав Latin Grammy Awards («Латинську Ґреммі») за роботу над альбомом «Y el canto de todas» іспанського гітариста Рафаеля Серральєта. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Це інструментальний альбом, створений у співпраці з Академічним симфонічним оркестром Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика. Платівка перемогла в номінації «Найкращий інструментальний альбом».

За правилами премії, у цій категорії нагороду можуть отримати кілька учасників творчої команди — артист, продюсер і звукорежисер. У підсумку до України потрапили дві статуетки: Пунько здобув нагороду як інженер запису та зведення, а диригент оркестру Сергій Хоровець — як музичний продюсер.

Пунько зазначив, що відповідав за повний цикл роботи над звучанням — від запису до фінального мастерингу. За його словами, під час роботи він намагався поєднати «технічну точність, природне оркестрове звучання та увагу до музичної виразності».

Церемонія вручення відбулася в Лас-Вегасі ще в жовтні, однак Пунько не був присутній на події. Статуетку від імені команди отримував іспанський гітарист Рафаель Серральєт.

Альбом «Y el canto de todas» присвячений музиці жінок-композиторок Латинської Америки. До нього увійшли твори Віолети Парри, Чабуки Гранди, Марії Луїзи Анідо, Консуело Веласкес та інших авторок. Композиції переосмислили у форматі для гітари з оркестром, де гітара є центральним голосом.

Latin Grammy Awards — премія, яку з 2000 року присуджує Латинська академія звукозапису. Переможців визначають представники професійної музичної спільноти, зокрема виконавці, продюсери та звукорежисери.

Фото: Володимир Пунько
