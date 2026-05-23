Байопік про Майкла Джексона матиме продовження — уже зняли майже 30% нової стрічки

Студія Lionsgate працює над продовженням байопіку «Майкл» про американського співака Майкла Джексона. Про це компанія повідомила під час квартального звіту для інвесторів, пише Variety.

Перший фільм завершується періодом туру «Bad» 1987 року та титром «Його історія продовжується». Поза сюжетом залишилися наступні десятиліття життя Джексона — зокрема релізи на кшталт «Dangerous» і подальші скандали, пов’язані зі звинуваченнями в сексуальному насильстві щодо дітей.

За словами керівника кінопідрозділу Lionsgate Адама Фоґельсона, у першому фільмі не використали значну частину найпопулярнішої музики Джексона та багато подій із його життя. Він також зазначив, що продовження не обов’язково буде хронологічним: автори можуть «рухатися вперед і назад» у часі.

Фоґельсон додав, що приблизно 25–30 % другого фільму вже зняли під час виробництва першої стрічки. Це може зменшити витрати на сиквел, однак у Lionsgate кажуть, що планують створити «масштабний і переконливий фільм» для глобальної аудиторії.

Під час виробництва першого «Майкла» виникли юридичні труднощі. Спершу частина фільму мала стосуватися впливу звинувачень на життя Джексона, однак ці сцени вирізали. Юристи спадкоємців Джексона, які були серед продюсерів, виявили пункт в угоді з Джорданом Чендлером, що забороняв згадувати або зображати його в будь-якому фільмі.

Поки незрозуміло, як сиквел працюватиме із цим періодом життя Джексона. У Lionsgate зазначили, що частину вирізаного матеріалу все ж можуть використати в другому фільмі.

Перший «Майкл» став одним із найбільших касових хітів 2026 року. Стрічка з бюджетом понад $155 мільйонів зібрала у світовому прокаті понад $700 мільйонів.

«Майкл» — біографічна музична драма Антуана Фукуа за сценарієм Джона Логана. Головну роль у фільмі зіграв Джаафар Джексон — для нього це дебют у кіно.