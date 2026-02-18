Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

ЄС нагадав Україні про зобов'язання щодо захисту прав одностатевих пар у контексті нового Цивільного кодексу

Артем Черничко 18 лютого 2026
709
ЄС нагадав Україні про зобов'язання щодо захисту прав одностатевих пар у контексті нового Цивільного кодексу

Правозахисні організації «Точка опори ЮА» та ГО «ЛГБТ+ військові за рівні права» отримали письмову відповідь від Європейської комісії на звернення до президентки Урсули фон дер Ляєн. Приводом для занепокоєння активістів став проєкт нового Цивільного кодексу (№14394), який, на їхню думку, загрожує правам людини та суперечить європейським цінностям.

Європейська комісія нагадала про зобов’язання України в межах переговорів про вступ за кластером «Основи», зокрема за Розділом 23: відповідно до Дорожньої карти з верховенства права Україна має ухвалити закон, що забезпечує юридичне визнання та захист одностатевих пар відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Маймулахін і Марків проти України».

Європейська комісія також зазначила, що питання впливу нового проєкту Цивільного кодексу на права ЛГБТІК+ людей порушуватиметься під час регулярних моніторингових зустрічей та в офіційних діалогах з українською владою.

«Ця відповідь є важливим сигналом підтримки з боку ЄС та підтвердженням того, що права людини й принцип недискримінації залишаються невід’ємною частиною євроінтеграційних зобов’язань України, а новий законопроєкт Цивільного кодексу 14394 прямо суперечить правам людини», — підкреслюють активісти.

Нагадаємо, раніше низка правозахисних організацій закликали голову Верховної Ради Руслана Стефанчука та нардепів зупинити просування проєкту Цивільного кодексу в нинішній редакції.

Фото: Rob Maxwell / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
Ретро-сміття: на узбережжя Шотландії викинуло пластик 1960-х років із Канади Інспектори «Мішлен» розповіли про тренди у світовій гастрономії Українці дедалі частіше обирають фільтр замість американо — дослідження Мартін Скорсезе долучився до всесвіту «Зоряних війн» — режисер озвучив персонажа у «Мандалорець і Грогу»
«Буремний перевал»: фешн-порн на болотах 18 лютого 2026 Кам’яні гантелі та вікторіанська тяга ногами: як змінювалися тренажерні зали протягом століть 17 лютого 2026 Із серйозним забралом: 10 графічних романів на дорослі теми 16 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 24 15 лютого 2026 Чому ми все рідше вступаємо в відносини з людьми та все частіше — зі штучним інтелектом? 14 лютого 2026 «Він співав мені серенаду та повіз на нудистський пляж»: подружжя, які понад 25 років разом, — про свій шлюб 14 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.