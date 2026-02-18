ЄС нагадав Україні про зобов'язання щодо захисту прав одностатевих пар у контексті нового Цивільного кодексу

Правозахисні організації «Точка опори ЮА» та ГО «ЛГБТ+ військові за рівні права» отримали письмову відповідь від Європейської комісії на звернення до президентки Урсули фон дер Ляєн. Приводом для занепокоєння активістів став проєкт нового Цивільного кодексу (№14394), який, на їхню думку, загрожує правам людини та суперечить європейським цінностям.

Європейська комісія нагадала про зобов’язання України в межах переговорів про вступ за кластером «Основи», зокрема за Розділом 23: відповідно до Дорожньої карти з верховенства права Україна має ухвалити закон, що забезпечує юридичне визнання та захист одностатевих пар відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Маймулахін і Марків проти України».

Європейська комісія також зазначила, що питання впливу нового проєкту Цивільного кодексу на права ЛГБТІК+ людей порушуватиметься під час регулярних моніторингових зустрічей та в офіційних діалогах з українською владою.

«Ця відповідь є важливим сигналом підтримки з боку ЄС та підтвердженням того, що права людини й принцип недискримінації залишаються невід’ємною частиною євроінтеграційних зобов’язань України, а новий законопроєкт Цивільного кодексу 14394 прямо суперечить правам людини», — підкреслюють активісти.

Нагадаємо, раніше низка правозахисних організацій закликали голову Верховної Ради Руслана Стефанчука та нардепів зупинити просування проєкту Цивільного кодексу в нинішній редакції.