Українці дедалі частіше обирають фільтр замість американо — дослідження

Українські кав’ярні фіксують чіткий тренд: фільтр-кава продовжує набирати популярності — натомість американо поступово її втрачає.

Про це йдеться в дослідженні компанії з автоматизації закладів Poster, що проаналізувала продажі 650 кав’ярень по всій Україні за 2021–2025 роки.

Аналітика Poster базується на агрегованих даних продажів кав’ярень, які працювали протягом усього періоду 2021–2025 років і мали в меню та продажах і американо, і фільтр-каву. Порівнювали два напої: американо та фільтр-каву (машинний фільтр). Ручний фільтр (альтернативу) у дослідженні не враховували.

Попри те, що фільтр-кава коштує майже вдвічі дорожче за американо, її продажі зростають швидше. У 2025 році середня ціна чашки фільтру становила 67 гривень, тоді як американо — 42 гривні. Різниця — 62 %.

За період дослідження обсяги продажу фільтр-кави зросли на 35 % — українці випили на 336 320 чашок більше, ніж у 2021 році. Американо за цей самий час додав лише 3,5 %: до 2023 року продажі зростали (+8 %), а у 2024–2025 роках показник пішов у мінус (-0,6 % у 2024-му та -3,6 % у 2025-му). За темпами зростання продажі фільтру випереджають американо приблизно вдесятеро.

Засновник мережі кав’ярень seaters у Києві Віталій Кононикін пояснює, що гість готовий платити більше за фільтр через сприйняття його як «якіснішого» смакового досвіду: інше зерно, інший спосіб приготування і яскравіший смак.

Співвласник обсмажки Funt Coffee та мережі кав’ярень у Дніпрі, Києві та Варшаві Фелікс Безрук додає, що змінився не стільки «портрет» гостя, скільки звичка: фільтр із нішевого формату переходить у щоденний. Також перевагою фільтру є практичність — швидка видача, що зручно для гостей і команди в години пік.

За обсягами американо все ще лідирує з великим відривом. У 2025 році кав’ярні продали 10,5 мільйона чашок американо проти 1,3 мільйона чашок фільтру. Співвідношення — приблизно 8:1, тобто на одну чашку фільтру припадає вісім американо. Для порівняння: у 2021 році це співвідношення було 11:1. Отже, частка фільтру в загальних продажах зростає.

31 січня !Fest Coffee Mission у партнерстві з Poster провели перший Всеукраїнський день фільтр-кави — ініціативу, яка має популяризувати фільтр і показати його як доступний вид «чорної кави», а не напій «для знавців».

Цього дня заклади-учасники продавали фільтр за єдиною ціною 50 гривень, щоб гості могли порівняти смак і спробувати напій уперше. За словами CEO компанії-імпортера зеленої specialty арабіки !Fest Coffee Mission Дмитра Слукіна, до ініціативи долучилося близько 300 торгових точок — обсмажки, кав’ярні та мережі, кав’ярні супермаркетів «Сільпо», пекарні й інші заклади з фільтр-кавою. Організатори планують проводити День фільтру щороку.

У seaters зафіксували, що увага до фільтр-кави цього дня була вищою, ніж зазвичай: +20 % у загальних продажах фільтру, і багато гостей обирали напій уперше.

У Funt Coffee зазначили, що їхній середньорічний показник продажу фільтру 2025 року — 74 чашки на день (або кожен третій чек), у січні — 71 порція, а на День фільтру майже кожен другий чек був із фільтром: 131 порція загалом, що на 84 % більше, ніж зазвичай.

Команда обсмажки та кав’ярень Idealist додала, що День фільтру не вплинув на кількість американо — продажі залишилися стабільними, водночас інтерес до фільтру був високим.